Нацрада зареєструвала телеканал Newsmax Ukraine

В Україні офіційно з'явиться мовник Newsmax Ukraine. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення на засіданні у четвер, 28 травня, зареєструвала ТОВ "Телерадіокомпанія "Ньюсмакс Україна".

Про це повідомили у Нацраді, інформує Цензор.НЕТ.

Компанія запускає лінійне медіа за технологією інтернет-мовлення (OTT, IPTV) під логотипом Newsmax Ukraine.

Оригінальний американський телеканал Newsmax позиціонує себе як головну альтернативу консервативному Fox News, його часто називають "улюбленим мегафоном" президента США Дональда Трампа. У США він посідає четверте місце за популярністю серед кабельних новинних каналів.

Запуск українського мовника є частиною масштабної стратегії американської мережі в Східній Європі. При цьому структура підпорядкування виглядає специфічно: українська філія підпорядковуватиметься польській, а та, своєю чергою, — сербській державній компанії Telekom Srbija.

Що відомо про засновників та фінансування

За даними системи YouControl, ТОВ "ТРК "Ньюсмакс Україна" зареєстрували ще наприкінці вересня 2025 року зі статутним капіталом 1 млн гривень.

Засновниками ТОВ "Телерадіокомпанія "Ньюсмакс Україна" є польська фірма латвійця Романа Варламовса (її частка становить 85%) та Людмила Немиря (15%). Немиря також є генеральним продюсером Newsmax Ukraine.

За словами Немирі, фінансування проєкту повністю забезпечують засновники. Канал уже орендував приміщення в Києві, де наразі тривають ремонти. Після отримання реєстрації від Нацради компанія планує оголосити публічний набір для 50 співробітників.

Немиря розповіла, що медіа працюватиме одночасно на українську та американську аудиторії. Ефіри перекладатимуть англійською мовою, а ключовою фішкою мають стати спільні марафони за участю політиків зі США та України.