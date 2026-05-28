УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10830 відвідувачів онлайн
Новини Запуск телеканалу США в Україні
1 620 18

Нацрада зареєструвала телеканал Newsmax Ukraine

newsmax

В Україні офіційно з'явиться мовник Newsmax Ukraine. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення на засіданні у четвер, 28 травня, зареєструвала ТОВ "Телерадіокомпанія "Ньюсмакс Україна".

Про це повідомили у Нацраді, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Більше про телеканал

Компанія запускає лінійне медіа за технологією інтернет-мовлення (OTT, IPTV) під логотипом Newsmax Ukraine.

Оригінальний американський телеканал Newsmax позиціонує себе як головну альтернативу консервативному Fox News, його часто називають "улюбленим мегафоном" президента США Дональда Трампа. У США він посідає четверте місце за популярністю серед кабельних новинних каналів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні невдовзі з’явиться американський правий телеканал Newsmax: його засновник – друг Трампа

Запуск українського мовника є частиною масштабної стратегії американської мережі в Східній Європі. При цьому структура підпорядкування виглядає специфічно: українська філія підпорядковуватиметься польській, а та, своєю чергою, — сербській державній компанії Telekom Srbija.

Що відомо про засновників та фінансування

За даними системи YouControl, ТОВ "ТРК "Ньюсмакс Україна" зареєстрували ще наприкінці вересня 2025 року зі статутним капіталом 1 млн гривень.

  • Засновниками ТОВ "Телерадіокомпанія "Ньюсмакс Україна" є польська фірма латвійця Романа Варламовса (її частка становить 85%) та Людмила Немиря (15%). Немиря також є генеральним продюсером Newsmax Ukraine.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після атаки РФ у Києві пошкоджені офіси п’яти медіа, - голова НСЖУ Томіленко. ФОТО

За словами Немирі, фінансування проєкту повністю забезпечують засновники. Канал уже орендував приміщення в Києві, де наразі тривають ремонти. Після отримання реєстрації від Нацради компанія планує оголосити публічний набір для 50 співробітників.

Немиря розповіла, що медіа працюватиме одночасно на українську та американську аудиторії. Ефіри перекладатимуть англійською мовою, а ключовою фішкою мають стати спільні марафони за участю політиків зі США та України.

Автор: 

Нацрада ТРМ (445) ЗМІ (1384) США (26629) медіа (251) телебачення (1165)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Якась феесбешна шарашка...
показати весь коментар
28.05.2026 18:55 Відповісти
+6
Нах*я він потрібен в Україні? Це маговська версія russia today.
показати весь коментар
28.05.2026 19:07 Відповісти
+2
да народ вменяемый такой говень не смотрит, как и телемарафон, знаем , где новости послушать, а не еврейскую лапшу на уши
показати весь коментар
28.05.2026 19:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якась феесбешна шарашка...
показати весь коментар
28.05.2026 18:55 Відповісти
Він теж буде телемарафон транслювати?
показати весь коментар
28.05.2026 19:34 Відповісти
нуаякжеж,обов"язково.ше бабла з бюджету докинуть
показати весь коментар
28.05.2026 21:17 Відповісти
Все залежть від того, хто генеральний БеНеФіЦіЯр (к)аналу, се ля ві і ву а ля... Враховуючи же не ман жпа сіс пас жур...(гумор)...
показати весь коментар
28.05.2026 18:55 Відповісти
Трамп
показати весь коментар
28.05.2026 20:11 Відповісти
Нах*я він потрібен в Україні? Це маговська версія russia today.
показати весь коментар
28.05.2026 19:07 Відповісти
Який список нацради, такий і канал буде...
показати весь коментар
28.05.2026 19:09 Відповісти
розширюється марафон - от же ж молодець!
показати весь коментар
28.05.2026 19:11 Відповісти
Опа, у Юлі вже є медіа, Людмила - дружина Немирі який в "Батьківщині" та близько Юльки. )
показати весь коментар
28.05.2026 19:19 Відповісти
Ага ... А я думаю звідкиля копійчина.
показати весь коментар
28.05.2026 19:52 Відповісти
якийсь мутняк під майбутні вибори... згоден на 100%, що ця ху...я Україні не потрібна. але цікаво, кому потрібна..?
показати весь коментар
28.05.2026 19:22 Відповісти
да народ вменяемый такой говень не смотрит, как и телемарафон, знаем , где новости послушать, а не еврейскую лапшу на уши
показати весь коментар
28.05.2026 19:23 Відповісти
Там де Сербія там майже 100% вуха москалоти стирчать. Схоже під вивіскою "американського" мовника, заводять черговий рупор кремля. Схоже гебня вже до виборів в Україні готується, будуть мочити Європу та українську опозицію.
показати весь коментар
28.05.2026 19:34 Відповісти
Поздно. Клоунская власть убила телевидение в нашей стране.
показати весь коментар
28.05.2026 19:35 Відповісти
Нащо перебільшувати ? Це світовий тренд - зменшення впливу традиційного телебачення.
показати весь коментар
28.05.2026 19:53 Відповісти
При цьому структура підпорядкування виглядає специфічно: українська філія підпорядковуватиметься польській, а та, своєю чергою, - сербській державній компанії Telekom Srbija.

Що відомо про засновників та фінансування

За https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/46043202/ даними системи YouControl, ТОВ "ТРК "Ньюсмакс Україна" зареєстрували ще наприкінці вересня 2025 року зі статутним капіталом 1 млн гривень.

Засновниками ТОВ "Телерадіокомпанія "Ньюсмакс Україна" є польська фірма латвійця Романа Варламовса (її частка становить 85%) та Людмила Немиря (15%). Немиря також є генеральним продюсером Newsmax Ukraine. Джерело: https://censor.net/ua/n4005579

Нічого собі Людмила Немиря "рвонула". А я думав, доволі відомий блогер-журналісткиня 150 тис. підписників.
показати весь коментар
28.05.2026 19:51 Відповісти
це мабуть кацапський макс.
показати весь коментар
28.05.2026 20:21 Відповісти
Підкріплення зомбімарафону надійшло?
показати весь коментар
28.05.2026 20:30 Відповісти
 
 