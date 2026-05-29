РФ атаковала баллистическими ракетами и 232 БПЛА: ПВО обезвредила 217 целей. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 29 мая российские захватчики выпустили по Украине баллистическую ракету и 232 БПЛА различных типов.

Об этом говорится в сводке Воздушных сил, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Чем атаковал враг?

Так, РФ атаковала баллистической ракетой "Искандер-М"/С-400 из Курской области РФ.

Также оккупанты выпустили 232 БПЛА типа Shahed (в частности реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда из ВОТ АР Крым.

Читайте: Я бы очень хотел, чтобы Украина получила лицензии на производство ракет для Patriot, - Зеленский

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 217 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных БПЛА в 14 локациях, а также падение сбитых (обломки БПЛА) в 7 локациях.

Атака врага продолжается, в воздушном пространстве Украины - несколько вражеских БПЛА.

Читайте также: Украина нуждается в 10-кратной поддержке ПВО, - постпред Украины при ООН Мельник