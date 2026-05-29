РФ атаковала баллистическими ракетами и 232 БПЛА: ПВО обезвредила 217 целей. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 29 мая российские захватчики выпустили по Украине баллистическую ракету и 232 БПЛА различных типов.
Об этом говорится в сводке Воздушных сил, сообщает Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
Так, РФ атаковала баллистической ракетой "Искандер-М"/С-400 из Курской области РФ.
Также оккупанты выпустили 232 БПЛА типа Shahed (в частности реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда из ВОТ АР Крым.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 217 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных БПЛА в 14 локациях, а также падение сбитых (обломки БПЛА) в 7 локациях.
Атака врага продолжается, в воздушном пространстве Украины - несколько вражеских БПЛА.
