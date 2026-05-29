РФ атакувала балістикою та 232 БпЛА: ППО знешкодила 217 цілей. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 29 травня російські загарбники випустили по Україні балістичну ракету та 232 БпЛА різних типів.
Про це йдеться у зведенні Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
Так, РФ атакувала балістичною ракетою Іскандер-М/С-400 із Курської області РФ.
Також окупанти випустили 232 БпЛА типу Shahed (зокрема реактивні), Гербера, Італмас та дрони-імітатори типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда с ТОТ АР Крим.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 217 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 7 локаціях.
Атака ворога триває, у повітряному просторі України - декілька ворожих БпЛА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль