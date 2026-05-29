С начала суток на фронте произошло 60 боестолкновений, самое горячее - Покровское направление, - Генштаб

С начала суток агрессор 60 раз обстрелял позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 29 мая, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рыжевка, Бачевск, Нововасильевка, Сопич, Уланово, Волфино, Искрисковщина, Рогизно; в Черниговской области – Клюсы.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 32 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман и в сторону Терновой.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Ковшаровка и Новоплатоновка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышевого.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Рай-Александровка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районе населенного пункта Никифоровка и в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении наши защитники остановили пять атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 23 раза пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Торецкое, Новое Шахово, Шевченко. Три боевых столкновения продолжаются.

На Александровском направлении с начала суток враг не проводил активных наступательных действий.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 14 вражеских атак в районе Доброполья и в сторону Нового Запорожья, Воздвижовки, Староукраинки, Цветкового и Чаривного. Три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг шесть раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербаки, Плавни. Одно боестолкновение продолжается.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

