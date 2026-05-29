Новости Помощь Украине от Финляндии
Финляндия передает Украине уже 33-й пакет военной помощи на €128 млн

Финляндия предоставит Украине военную помощь на сумму около 128 млн евро. Это уже 33-й пакет поддержки.

Об этом сообщила пресс-служба финского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Детали помощи

Решение о новой помощи предложило правительство страны, затем его утвердил президент Александр Стубб. Как отмечается, в целом Хельсинки уже предоставили Киеву военную помощь на 3,4 млрд евро.

"Из оперативных соображений и с целью обеспечения доставки груза к месту назначения более подробная информация о содержании помощи, способе доставки или графике не будет предоставляться", - написали на сайте правительства.

Поддержка Украины

  • Напомним, весной 2025 года Министерство обороны Финляндии запустило программу поддержки Украины. В ее рамках страна заказывает у финских оборонных компаний технику и оборудование, которые затем передают Украине. 

29.05.2026 18:52 Ответить
Фінам не потрібно роз'ясняти, на що здатна орда.
Фіни розуміють, що проти цього звіринця потрібне єднання всіх союзників.
29.05.2026 18:58 Ответить
 
 