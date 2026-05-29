Финляндия передает Украине уже 33-й пакет военной помощи на €128 млн
Финляндия предоставит Украине военную помощь на сумму около 128 млн евро. Это уже 33-й пакет поддержки.
Об этом сообщила пресс-служба финского правительства, информирует Цензор.НЕТ.
Детали помощи
Решение о новой помощи предложило правительство страны, затем его утвердил президент Александр Стубб. Как отмечается, в целом Хельсинки уже предоставили Киеву военную помощь на 3,4 млрд евро.
"Из оперативных соображений и с целью обеспечения доставки груза к месту назначения более подробная информация о содержании помощи, способе доставки или графике не будет предоставляться", - написали на сайте правительства.
Поддержка Украины
- Напомним, весной 2025 года Министерство обороны Финляндии запустило программу поддержки Украины. В ее рамках страна заказывает у финских оборонных компаний технику и оборудование, которые затем передают Украине.
Фіни розуміють, що проти цього звіринця потрібне єднання всіх союзників.