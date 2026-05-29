Фінляндія передає Україні вже 33-й пакет військової допомоги на €128 млн

Фінляндія надасть Україні військову допомогу на приблизно 128 млн євро. Це вже 33-й пакет підтримки.

Про це повідомила пресслужба фінського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі допомоги

Рішення про нову допомогу запропонував уряд країни, потім його ухвалив президент Александр Стубб. Як зазначається, загалом Гельсінкі вже надали Києву військової допомоги на 3,4 млрд євро.

"З оперативних міркувань та з метою забезпечення доставки вантажу до місця призначення більш детальна інформація щодо змісту допомоги, способу доставки або графіку не надаватиметься", - написали на сайті уряду.

Підтримка України

Нагадаємо, навесні 2025 року Міністерство оборони Фінляндії розпочало програму підтримки України. В її межах країна замовляє у фінських оборонних компаній техніку й обладнання, які потім передають Україні.

