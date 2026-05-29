Украинские теннисистки Свитолина и Костюк пробились в 1/8 финала "Ролан Гаррос", а Стародубцева выиграла матч в парном разряде

Украинские теннисистки успешно выступают на турнире "Ролан Гаррос-2026" в Париже и продолжают борьбу на разных этапах соревнований.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится по итогам матчей турнира во Франции.

Уверенная победа Свитолиной

Элина Свитолина вышла в 1/8 финала турнира, легко обыграв немку Тамару Корпач в третьем круге. Матч длился 1 час 31 минуту и завершился со счетом 6:2, 6:3.

Соперницы ранее не встречались. В следующем раунде украинка сыграет против победительницы матча между Пейтон Стернс и Белиндой Бенчич.

Свитолина стала второй представительницей Украины, которая вышла в 1/8 финала "Ролан Гаррос-2026". Ранее это сделала Марта Костюк. Лучшим результатом Свитолиной в Париже является четвертьфинал, которого она достигала пять раз.

Костюк повторила личный рекорд

Марта Костюк победила Викторию Голубич в двух сетах и во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала турнира. Матч завершился со счетом 6:4, 6:3.

В первом сете теннисистки обменивались брейками, а решающим стал десятый гейм. Во второй партии украинка захватила инициативу и удержала преимущество.

Костюк повторила свой лучший результат на "Ролан Гарросе". Также она в четвертый раз в карьере сыграет в 1/8 финала турниров Grand Slam. Украинка продлила беспроигрышную серию на грунте до 15 матчей.

Успех в парном разряде

Юлия Стародубцева вместе с Магдой Линетт победили французский дуэт в первом круге парного разряда. Матч длился 2 часа 31 минуту и завершился со счетом 3:6, 6:4, 6:3.

За игру украинско-польская пара выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и сделала семь брейков.

В следующем раунде они сыграют против сеяной пары Терезы Михаликовой и Оливии Николлз.

К слову, чуть ранее в этот же день Стародубцева проиграла матч третьего круга одиночного разряда китаянке Ван Сиюй.

