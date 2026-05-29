Українські тенісистки Світоліна і Костюк пробилися до 1/8 фіналу Ролан Гаррос, а Стародубцева виграла матч у парному розряді

Українські тенісистки успішно виступають на турнірі Ролан Гаррос-2026 у Парижі та продовжують боротьбу на різних стадіях змагань.

Впевнена перемога Світоліної

Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру, легко обігравши німкеню Тамару Корпач у третьому колі. Матч тривав 1 годину 31 хвилину і завершився з рахунком 6:2, 6:3.

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному раунді українка зіграє проти переможниці матчу між Пейтон Стернс і Беліндою Бенчич.

Світоліна стала другою представницею України, яка дісталася 1/8 фіналу Ролан Гаррос-2026. Раніше це зробила Марта Костюк. Найкращим результатом Світоліної у Парижі є чвертьфінал, якого вона досягала п’ять разів.

Костюк повторила особистий рекорд

Марта Костюк перемогла Вікторію Голубич у двох сетах та вдруге в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу турніру. Матч завершився з рахунком 6:4, 6:3.

У першому сеті тенісистки обмінювалися брейками, а вирішальним став десятий гейм. У другій партії українка захопила ініціативу та втримала перевагу.

Костюк повторила свій найкращий результат на Ролан Гарросі. Також вона вчетверте у кар’єрі зіграє в 1/8 фіналу турнірів Grand Slam. Українка продовжила безпрограшну серію на ґрунті до 15 матчів.

Успіх у парному розряді

Юлія Стародубцева разом із Магдою Лінетт перемогли французький дует у першому колі парного розряду. Матч тривав 2 години 31 хвилину і завершився з рахунком 3:6, 6:4, 6:3.

За гру українсько-польська пара виконала один ейс, допустила чотири подвійні помилки та зробила сім брейків.

У наступному раунді вони зіграють проти сіяного дуету Терези Михаликової та Олівії Ніколлз.

До слова, трохи раніше цього ж дня Стародубцева програла матч третього кола одиночного розряду китаянці Ван Сіюй.

