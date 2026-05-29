В Эстонии обсуждают введение срочной службы для женщин

В Эстонии могут призывать женщин на службу

Глава Департамента оборонных ресурсов (KRA) Ану Раннавески заявила, что в будущем Эстония может столкнуться с нехваткой мужчин для прохождения срочной военной службы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале ERR.

По ее словам, в перспективе это может привести к необходимости привлечения женщин к обязательному призыву.

Демографические вызовы для армии

Раннавески отметила, что в настоящее время большинство призывников в Эстонии составляют мужчины, однако демографическая ситуация меняется.

Она подчеркнула, что количество рожденных мальчиков в стране существенно уменьшилось по сравнению с прошлыми годами.

"Понятно, что из них мы точно не сможем укомплектовать 4100 молодых людей, как предусматривают оборонные планы. К 2040 году проблема станет уже очень очевидной; мы не сможем укомплектовать 4100 человек", — сказала Раннавески.

Позиция по поводу обязательного призыва

По мнению главы KRA, защита государства является обязанностью каждого гражданина Эстонии.

Она также предположила, что вопрос призыва женщин может стать реальностью уже в ближайшей перспективе.

"Я надеюсь, что этот вопрос скорее относится к категории "когда", а не "будет ли", – отметила она.

Между тем министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что страна также рассматривает возможность всеобщего призыва, однако подчеркнул необходимость качественной подготовки.

  • Что касается Украины, то, как ранее заявил заместитель главы Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса, власти не планируют снижение мобилизационного возраста, но допускают изменения в зависимости от ситуации на фронте. Женская мобилизация остается добровольной.

А в нас зєля скасував строкову службу для чоловіків ,а тепер 18 річні хрін знає чим займаються а бусифікують дідів 50+.
29.05.2026 22:09 Ответить
Скандинавські країни є світовими лідерами у запровадженні гендерно-нейтральної строкової служби.
Норвегія, Швеція та Данія повністю зрівняли чоловіків і жінок у військовому обов'язку.
Головна мета такого кроку - забезпечення реальної гендерної рівності та розширення мобілізаційної бази через загрози безпеці в Європі.
29.05.2026 22:12 Ответить
І шо ?
29.05.2026 22:29 Ответить
давно пора
29.05.2026 22:06 Ответить
18 років це ще не воїн, я згоден. В СРСР брали так рано тому, що раба з дорослого вже складніше було зробити. Цілком зрозуміло, що має бути виключно добровільно до 27 років. Після 37 теж саме, тільки добровільно. Якщо не пішов добровільно до 27, потім тільки строкова. Якщо вагітний, тощо, відстрочка максимум 7 років. Добровільний контракт мінімально 1 год, та якисна зарплата, вважається як 2 роки строкової, строкова писля 27, 2 роки та стипендия студента 50 грн на чипок. Бусификация як явище тупорилого никчеми зникне сама собою. Якщо ти тупий тормоз пийдешь служити дядькою безкоштовно 2 роки, якщо ни: минимальний штраф у розмири двуричного окладу одного добровольця. 10 рокив добровильной служби = Громадянство. Чекаю Ваши пропозиции та аргументи...
29.05.2026 23:14 Ответить
Гендерна рівність це міф для дурнів.
29.05.2026 22:39 Ответить
для дурнів - У Скандинавів є ще таке поняття як "Шведська Сім'я".
29.05.2026 22:43 Ответить
Це для ліваків-збоченців.
29.05.2026 22:51 Ответить
Скандинави ліваки-збоченці?
29.05.2026 22:53 Ответить
 
 