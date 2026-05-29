В Эстонии обсуждают введение срочной службы для женщин
Глава Департамента оборонных ресурсов (KRA) Ану Раннавески заявила, что в будущем Эстония может столкнуться с нехваткой мужчин для прохождения срочной военной службы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале ERR.
По ее словам, в перспективе это может привести к необходимости привлечения женщин к обязательному призыву.
Демографические вызовы для армии
Раннавески отметила, что в настоящее время большинство призывников в Эстонии составляют мужчины, однако демографическая ситуация меняется.
Она подчеркнула, что количество рожденных мальчиков в стране существенно уменьшилось по сравнению с прошлыми годами.
"Понятно, что из них мы точно не сможем укомплектовать 4100 молодых людей, как предусматривают оборонные планы. К 2040 году проблема станет уже очень очевидной; мы не сможем укомплектовать 4100 человек", — сказала Раннавески.
Позиция по поводу обязательного призыва
По мнению главы KRA, защита государства является обязанностью каждого гражданина Эстонии.
Она также предположила, что вопрос призыва женщин может стать реальностью уже в ближайшей перспективе.
"Я надеюсь, что этот вопрос скорее относится к категории "когда", а не "будет ли", – отметила она.
Между тем министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что страна также рассматривает возможность всеобщего призыва, однако подчеркнул необходимость качественной подготовки.
- Что касается Украины, то, как ранее заявил заместитель главы Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса, власти не планируют снижение мобилизационного возраста, но допускают изменения в зависимости от ситуации на фронте. Женская мобилизация остается добровольной.
