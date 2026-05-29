В Эстонии обсуждают введение срочной службы для женщин

Глава Департамента оборонных ресурсов (KRA) Ану Раннавески заявила, что в будущем Эстония может столкнуться с нехваткой мужчин для прохождения срочной военной службы.

По ее словам, в перспективе это может привести к необходимости привлечения женщин к обязательному призыву.

Демографические вызовы для армии

Раннавески отметила, что в настоящее время большинство призывников в Эстонии составляют мужчины, однако демографическая ситуация меняется.

Она подчеркнула, что количество рожденных мальчиков в стране существенно уменьшилось по сравнению с прошлыми годами.

"Понятно, что из них мы точно не сможем укомплектовать 4100 молодых людей, как предусматривают оборонные планы. К 2040 году проблема станет уже очень очевидной; мы не сможем укомплектовать 4100 человек", — сказала Раннавески.

Позиция по поводу обязательного призыва

По мнению главы KRA, защита государства является обязанностью каждого гражданина Эстонии.

Она также предположила, что вопрос призыва женщин может стать реальностью уже в ближайшей перспективе.

"Я надеюсь, что этот вопрос скорее относится к категории "когда", а не "будет ли", – отметила она.

Между тем министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что страна также рассматривает возможность всеобщего призыва, однако подчеркнул необходимость качественной подготовки.

Что касается Украины, то, как ранее заявил заместитель главы Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса, власти не планируют снижение мобилизационного возраста, но допускают изменения в зависимости от ситуации на фронте. Женская мобилизация остается добровольной.

