В Естонії обговорюють запровадження строкової служби для жінок
Голова Департаменту оборонних ресурсів (KRA) Ану Раннавескі заявила, що в майбутньому Естонія може зіткнутися з нестачею чоловіків для проходження строкової військової служби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі ERR.
За її словами, у перспективі це може призвести до необхідності залучення жінок до обов’язкового призову.
Демографічні виклики для армії
Раннавескі зазначила, що нині більшість призовників в Естонії становлять чоловіки, однак демографічна ситуація змінюється.
Вона підкреслила, що кількість народжених хлопчиків у країні суттєво зменшилась у порівнянні з минулими роками.
"Зрозуміло, що з них ми точно не зможемо укомплектувати 4100 молодих людей, як передбачають оборонні плани. До 2040 року проблема стане вже дуже очевидною; ми не зможемо укомплектувати 4100 осіб", – сказала Раннавескі.
Позиція щодо обов’язкового призову
На думку очільниці KRA, захист держави є обов’язком кожного громадянина Естонії.
Вона також припустила, що питання призову жінок може стати реальністю вже у найближчій перспективі.
"Я сподіваюся, що це питання швидше належить до категорії "коли", а не "чи буде", – зазначила вона.
Тим часом міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що країна також розглядає можливість загального призову, однак наголосив на необхідності якісної підготовки.
- Стосовно ж України, то як раніше заявив заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса, влада не планує зниження мобілізаційного віку, але допускає зміни залежно від ситуації на фронті. Жіноча мобілізація залишається добровільною.
У війні дронів не треба багато піхоти, 95% уражень відбувається дронами.
Норвегія, Швеція та Данія повністю зрівняли чоловіків і жінок у військовому обов'язку.
Головна мета такого кроку - забезпечення реальної гендерної рівності та розширення мобілізаційної бази через загрози безпеці в Європі.