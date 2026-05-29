В Естонії обговорюють запровадження строкової служби для жінок

Голова Департаменту оборонних ресурсів (KRA) Ану Раннавескі заявила, що в майбутньому Естонія може зіткнутися з нестачею чоловіків для проходження строкової військової служби.

За її словами, у перспективі це може призвести до необхідності залучення жінок до обов’язкового призову.

Демографічні виклики для армії

Раннавескі зазначила, що нині більшість призовників в Естонії становлять чоловіки, однак демографічна ситуація змінюється.

Вона підкреслила, що кількість народжених хлопчиків у країні суттєво зменшилась у порівнянні з минулими роками.

"Зрозуміло, що з них ми точно не зможемо укомплектувати 4100 молодих людей, як передбачають оборонні плани. До 2040 року проблема стане вже дуже очевидною; ми не зможемо укомплектувати 4100 осіб", – сказала Раннавескі.

Позиція щодо обов’язкового призову

На думку очільниці KRA, захист держави є обов’язком кожного громадянина Естонії.

Вона також припустила, що питання призову жінок може стати реальністю вже у найближчій перспективі.

"Я сподіваюся, що це питання швидше належить до категорії "коли", а не "чи буде", – зазначила вона.

Тим часом міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що країна також розглядає можливість загального призову, однак наголосив на необхідності якісної підготовки.

Стосовно ж України, то як раніше заявив заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса, влада не планує зниження мобілізаційного віку, але допускає зміни залежно від ситуації на фронті. Жіноча мобілізація залишається добровільною.

