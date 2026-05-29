В Естонії обговорюють запровадження строкової служби для жінок

В Естонії можуть призивати жінок на службу

Голова Департаменту оборонних ресурсів (KRA) Ану Раннавескі заявила, що в майбутньому Естонія може зіткнутися з нестачею чоловіків для проходження строкової військової служби.

За її словами, у перспективі це може призвести до необхідності залучення жінок до обов’язкового призову.

Демографічні виклики для армії

Раннавескі зазначила, що нині більшість призовників в Естонії становлять чоловіки, однак демографічна ситуація змінюється.

Вона підкреслила, що кількість народжених хлопчиків у країні суттєво зменшилась у порівнянні з минулими роками.

"Зрозуміло, що з них ми точно не зможемо укомплектувати 4100 молодих людей, як передбачають оборонні плани. До 2040 року проблема стане вже дуже очевидною; ми не зможемо укомплектувати 4100 осіб", – сказала Раннавескі.

Позиція щодо обов’язкового призову

На думку очільниці KRA, захист держави є обов’язком кожного громадянина Естонії.

Вона також припустила, що питання призову жінок може стати реальністю вже у найближчій перспективі.

"Я сподіваюся, що це питання швидше належить до категорії "коли", а не "чи буде", – зазначила вона.

Тим часом міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що країна також розглядає можливість загального призову, однак наголосив на необхідності якісної підготовки.

  • Стосовно ж України, то як раніше заявив заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса, влада не планує зниження мобілізаційного віку, але допускає зміни залежно від ситуації на фронті. Жіноча мобілізація залишається добровільною.

Топ коментарі
А в нас зєля скасував строкову службу для чоловіків ,а тепер 18 річні хрін знає чим займаються а бусифікують дідів 50+.
29.05.2026 22:09 Відповісти
Скандинавські країни є світовими лідерами у запровадженні гендерно-нейтральної строкової служби.
Норвегія, Швеція та Данія повністю зрівняли чоловіків і жінок у військовому обов'язку.
Головна мета такого кроку - забезпечення реальної гендерної рівності та розширення мобілізаційної бази через загрози безпеці в Європі.
29.05.2026 22:12 Відповісти
І шо ?
29.05.2026 22:29 Відповісти
давно пора
29.05.2026 22:06 Відповісти
Вони відстали. 95% уражень відбувається дронами. А піхота, арта та танки йдуть на другий план і будуть виконувати лише допоміжну функцію, що не впливатиме на виграш битви.
29.05.2026 23:39 Відповісти
18 років це ще не воїн, я згоден. В СРСР брали так рано тому, що раба з дорослого вже складніше було зробити. Цілком зрозуміло, що має бути виключно добровільно до 27 років. Після 37 теж саме, тільки добровільно. Якщо не пішов добровільно до 27, потім тільки строкова. Якщо вагітний, тощо, відстрочка максимум 7 років. Добровільний контракт мінімально 1 год, та якисна зарплата, вважається як 2 роки строкової, строкова писля 27, 2 роки та стипендия студента 50 грн на чипок. Бусификация як явище тупорилого никчеми зникне сама собою. Якщо ти тупий тормоз пийдешь служити дядькою безкоштовно 2 роки, якщо ни: минимальний штраф у розмири двуричного окладу одного добровольця. 10 рокив добровильной служби = Громадянство. Чекаю Ваши пропозиции та аргументи...
29.05.2026 23:14 Відповісти
Дуже складно. Краще як в США - добровільні резервісти - з молодості і до старості з щорічним оновленням навичок.
У війні дронів не треба багато піхоти, 95% уражень відбувається дронами.
29.05.2026 23:42 Відповісти
Гендерна рівність це міф для дурнів.
29.05.2026 22:39 Відповісти
для дурнів - У Скандинавів є ще таке поняття як "Шведська Сім'я".
29.05.2026 22:43 Відповісти
Це для ліваків-збоченців.
29.05.2026 22:51 Відповісти
Скандинави ліваки-збоченці?
29.05.2026 22:53 Відповісти
Залежить від того, як її сприймати. За одну й ту саму працю має бути та сама зарплата незалежно від статі, це и е рівність. Проблеми починаються тоді коли коли порівнюють не результати праці, а переваги статі одного над іншим.
