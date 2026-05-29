Лукашенко заявил о визите доверенного лица Макрона в Беларусь

Самопровозглашённый диктатор Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что в ближайшее время в страну прибудет доверенное лицо президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Лукашенко отметил, что договоренность о встрече была достигнута во время телефонного разговора 24 мая.

"На днях, буквально – в понедельник или вторник (не помню) – этот человек будет здесь. Не хочу называть его фамилию. Он (президент Франции. – Ред.) назвал координаты. И мы с ним (доверенным лицом. – Ред.) серьезно поговорим. Это его человек, абсолютно доверенный, он в курсе дела. И я ему подробно изложу все проблемы, которые существуют", – заявил он.

Напомним, 24 мая в Беларуси сообщили, что французская сторона инициировала телефонный разговор между Макроном и Лукашенко.

Французский лидер предостерег белорусского диктатора от более глубокого вмешательства в войну России против Украины.

Читайте также: Командующий СБС Мадяр предостерег Беларусь от участия в войне: Первые 500 целей – "на карандаше"