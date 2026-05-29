РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10882 посетителя онлайн
Новости
326 6

Лукашенко заявил о визите доверенного лица Макрона в Беларусь

Лукашенко анонсировал приезд в Беларусь доверенного лица Макрона

Самопровозглашённый диктатор Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что в ближайшее время в страну прибудет доверенное лицо президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Лукашенко отметил, что договоренность о встрече была достигнута во время телефонного разговора 24 мая.

"На днях, буквально – в понедельник или вторник (не помню) – этот человек будет здесь. Не хочу называть его фамилию. Он (президент Франции. – Ред.) назвал координаты. И мы с ним (доверенным лицом. – Ред.) серьезно поговорим. Это его человек, абсолютно доверенный, он в курсе дела. И я ему подробно изложу все проблемы, которые существуют", – заявил он.

Напомним, 24 мая в Беларуси сообщили, что французская сторона инициировала телефонный разговор между Макроном и Лукашенко.

Французский лидер предостерег белорусского диктатора от более глубокого вмешательства в войну России против Украины.

Читайте также: Командующий СБС Мадяр предостерег Беларусь от участия в войне: Первые 500 целей – "на карандаше"

Автор: 

Лукашенко Александр (3627) Макрон Эмманюэль (1610)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
маню (емануєль) такий фотогенічний, що капець!!!
показать весь комментарий
29.05.2026 22:19 Ответить
Макарони з пюрешкой.
показать весь комментарий
29.05.2026 22:19 Ответить
Їдуть - шось Трамп з війною в Ірані - забув пупса провідати
показать весь комментарий
29.05.2026 22:20 Ответить
Знайдуть по кордам..взагалі піпець..там що, "зарніца"?
показать весь комментарий
29.05.2026 22:36 Ответить
Мда... До луки представник країни єдиної з ЄС з ядерною зброєю, а до нас Тіхановська з виразом обличчя Безуглої. ( Доречі тільки но згадав на кого Тіхановська схожа мені здалася 🐱, у неї по рисами з Мар'яною один діагноз. І це доречі вже не прикол).
показать весь комментарий
29.05.2026 22:50 Ответить
легітимізують таргана недоумки аж гай шумить 🤔
показать весь комментарий
29.05.2026 23:26 Ответить
 
 