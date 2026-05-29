Лукашенко заявив про візит довіреної особи Макрона до Білорусі

Самопроголошений диктатор Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що найближчим часом до країни прибуде довірена особа президента Франції Емманюеля Макрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві.

Лукашенко зазначив, що домовленість про зустріч була досягнута під час телефонної розмови 24 травня.

"Днями, буквально – у понеділок чи вівторок (не пам’ятаю) – ця людина буде тут. Не хочу називати його прізвище. Він (президент Франції. – Ред.) назвав координати. І ми з ним (довіреною особою. – Ред.) серйозно поговоримо. Це його людина, абсолютно довірена, він у темі. І я йому детально викладу всі проблеми, які існують", – заявив він.

Нагадаємо, 24 травня у Білорусі повідомили, що французька сторона ініціювала телефонну розмову між Макроном та Лукашенком.

Французький глава застеріг білоруського диктатора від більш глибокого втручання у війну Росії проти України.

