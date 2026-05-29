Лукашенко заявив про візит довіреної особи Макрона до Білорусі

Самопроголошений диктатор Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що найближчим часом до країни прибуде довірена особа президента Франції Емманюеля Макрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві.

Лукашенко зазначив, що домовленість про зустріч була досягнута під час телефонної розмови 24 травня.

"Днями, буквально – у понеділок чи вівторок (не пам’ятаю) – ця людина буде тут. Не хочу називати його прізвище. Він (президент Франції. – Ред.) назвав координати. І ми з ним (довіреною особою. – Ред.) серйозно поговоримо. Це його людина, абсолютно довірена, він у темі. І я йому детально викладу всі проблеми, які існують", – заявив він.

Нагадаємо, 24 травня у Білорусі повідомили, що французька сторона ініціювала телефонну розмову між Макроном та Лукашенком.

Французький глава застеріг білоруського диктатора від більш глибокого втручання у війну Росії проти України.

Лукашенко Олександр (2708) Макрон Емманюель (1762)
маню (емануєль) такий фотогенічний, що капець!!!
29.05.2026 22:19 Відповісти
Макарони з пюрешкой.
29.05.2026 22:19 Відповісти
Їдуть - шось Трамп з війною в Ірані - забув пупса провідати
29.05.2026 22:20 Відповісти
Знайдуть по кордам..взагалі піпець..там що, "зарніца"?
29.05.2026 22:36 Відповісти
Мда... До луки представник країни єдиної з ЄС з ядерною зброєю, а до нас Тіхановська з виразом обличчя Безуглої. ( Доречі тільки но згадав на кого Тіхановська схожа мені здалася 🐱, у неї по рисами з Мар'яною один діагноз. І це доречі вже не прикол).
29.05.2026 22:50 Відповісти
легітимізують таргана недоумки аж гай шумить 🤔
29.05.2026 23:26 Відповісти
 
 