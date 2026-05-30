2 016

Свириденко провела встречу с советом церквей

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее сообщении в Telegram.

Совместная работа государства и церквей

Во время встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество между государством и религиозными организациями. Особое внимание уделили развитию военного капелланства, реализации социальных проектов для громад, поддержке института семьи и усилению голоса Украины на международном уровне.

Свириденко поблагодарила религиозные громады за поддержку украинских военных, ветеранов, их семей и гражданского населения. Она отметила, что с начала полномасштабной войны многие организации активно занимаются волонтерством и помогают тем, кто в этом нуждается больше всего.

"Нас объединяет общая цель — поддержка людей и приближение справедливого мира для Украины", — подчеркнула глава правительства.

Также во время встречи подняли вопрос о вызовах, связанных с деятельностью российских религиозных структур, которые используются как инструмент влияния и пропаганды.

Свириденко подчеркнула, что даже в условиях войны Украина остается государством, где уважают свободу совести и право каждого исповедовать свою веру. Она добавила, что государство ценит сотрудничество с представителями всех конфессий и готово развивать это партнерство в дальнейшем.

  • Ранее в апреле с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций встречался президент Зеленский.

Топ комментарии
ГОСПОДИ.....ще й туди приперлась.
30.05.2026 01:33 Ответить
А скількі церков повернулись за її премьерство до ПЦУ ?
30.05.2026 01:38 Ответить
А ради гадалок і магів коли буде? Це вже середньовіччя чи ні?🤦
30.05.2026 01:43 Ответить
Ще й голову платком не покрила..
30.05.2026 01:44 Ответить
А чому мають покривати голову хусткою? Як на мене, то це роблять московити і ще декілька країн, які були під мусульманами. Решта жінок світу голову не покривають.
30.05.2026 06:03 Ответить
Бо на перших зібраннях церковних жінки відволікати чоловіків від попівських владних промов, своїми гарними зачісками та прикрасами в волосях. Попів це дратувало.
30.05.2026 07:52 Ответить
The Show Must Go On!
30.05.2026 06:15 Ответить
юлія деві христя.
30.05.2026 01:35 Ответить
Мацковських попів теж запросила?
30.05.2026 01:37 Ответить
А скількі церков повернулись за її премьерство до ПЦУ ?
30.05.2026 01:38 Ответить
А ради гадалок і магів коли буде? Це вже середньовіччя чи ні?🤦
30.05.2026 01:43 Ответить
Лох, а хіба маги і гадалки - це суспільні інституції? Ти шось тупиш, вася
30.05.2026 04:25 Ответить
Правильно запитали про магів, шаманів і відьом. Бо як на публіку можна збирати представників церков, коли влада займаються використанням ''чорної магіі'', якісь гадалки, шамани, відьми. Навіть призначалися на державні посади не по критерію професійності, в по фен-шуй, по датах,тяжкі бачить відьма. Фу. Що про це пише релігія?
30.05.2026 06:07 Ответить
Якщо церкви для тебе суспільні інституції, які мають брати участь у роботі держави, то це ти Лох мракобісний, а не Вася
30.05.2026 08:47 Ответить
Чим маг і гадалка відрізняється від попа?
30.05.2026 09:01 Ответить
30.05.2026 01:53 Ответить
Ну якщо в уряді роботи не має, то і це зійде. Особливо коли поважаєш і церкву фсб
30.05.2026 04:41 Ответить
Там запитали про сатаністів московської церкви - філії РПЦ - УПЦ МП. То їх покликала лялька вуду єрмака? А якщо покликала, то як же норми законів,які їх забороняють?
30.05.2026 06:09 Ответить
Про виконання законів буратінка ше у 19-му дуже непрозоро натякнув. Українці подумали, шо той жартує...
30.05.2026 08:13 Ответить
А де ще встановити чергову мінору нічого не говорили? І молитись за "здравіє" найпотуужнішого тоже ні? Тоді марно збирались...
30.05.2026 06:34 Ответить
Говорили про сімейні цінності, а представникам ісламу не указали, що їхнє вчення про секс з 9-річними дівчатами (педофілія), як робив їхній "пророк" - це порушення сімейних цінностей?
А з гендеризмом будуть боротися релігією, чи наукою? Краще ніяк, ніж через релігію.
А сімейні цінності будуть підтримувати роздаванням квартир, будинків, машин, зарплат за першу, другу, третью-четверту дитину?
А вчить молодих, що бухати - фу, щоб потім сім'ї не розпадалися - будуть?
30.05.2026 06:52 Ответить
оце в тебе в голові насрано.
30.05.2026 08:02 Ответить
А що саме тобі не сподобалося? Може критика іслама з його педофілією? Чи витверезення молоді? Чи про антинауковість гендеризму?
30.05.2026 08:58 Ответить
і що вирішили?коли паству ,,,попросять,, молитися за потужнокластерного ваву хламиндічного премученика кооперативу династія???
30.05.2026 07:05 Ответить
Зара прийде Бєлодєд Віктор та усе нам, тупим, пояснить шо там до чого.
30.05.2026 08:16 Ответить
Конституція України
https://constitution.in.ua/chapters/2/ Розділ II. Права, свободи та обовязки людини і громадянина

Стаття 35

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.
30.05.2026 08:28 Ответить

щось таке?
30.05.2026 08:29 Ответить
А руцкий пархат вже вигнела з України ???!!!!
30.05.2026 08:40 Ответить
Держава для дебілів
30.05.2026 08:51 Ответить
Щось я не вірю, шо РПЦ та їх філіал УПЦ МП то є релігійна організація. Гіркін, що шарився у нас в Лаврі по їх лінії.... УПЦ МП конечно каже нашим політікам та наївним младєнцам з керівництва СБУ, що вона окрема структура.... їх починає сильно корчіть, коли власне я запитую в них, а хто ваш патріарх? Ім'я, сестра, ім'я? Бо патріарх Гундяй в погонах та за світоглядом типовий малий антихріст з державною охороною.
30.05.2026 08:53 Ответить
Освящение публичного дома
30.05.2026 09:03 Ответить
https://youtu.be/HcfHBgUTn7I Ну нахер... )
30.05.2026 09:57 Ответить
 
 