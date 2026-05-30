Свириденко провела встречу с советом церквей

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее сообщении в Telegram.

Совместная работа государства и церквей

Во время встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество между государством и религиозными организациями. Особое внимание уделили развитию военного капелланства, реализации социальных проектов для громад, поддержке института семьи и усилению голоса Украины на международном уровне.

Свириденко поблагодарила религиозные громады за поддержку украинских военных, ветеранов, их семей и гражданского населения. Она отметила, что с начала полномасштабной войны многие организации активно занимаются волонтерством и помогают тем, кто в этом нуждается больше всего.

"Нас объединяет общая цель — поддержка людей и приближение справедливого мира для Украины", — подчеркнула глава правительства.

Читайте также: Правительство уже направило на энергобезопасность Киева почти 1 млрд грн и готовит еще 2 млрд, — Свириденко

Также во время встречи подняли вопрос о вызовах, связанных с деятельностью российских религиозных структур, которые используются как инструмент влияния и пропаганды.

Свириденко подчеркнула, что даже в условиях войны Украина остается государством, где уважают свободу совести и право каждого исповедовать свою веру. Она добавила, что государство ценит сотрудничество с представителями всех конфессий и готово развивать это партнерство в дальнейшем.

Ранее в апреле с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций встречался президент Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко посетит Литву и проведет совместное заседание правительств