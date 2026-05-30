Свириденко провела встречу с советом церквей
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее сообщении в Telegram.
Совместная работа государства и церквей
Во время встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество между государством и религиозными организациями. Особое внимание уделили развитию военного капелланства, реализации социальных проектов для громад, поддержке института семьи и усилению голоса Украины на международном уровне.
Свириденко поблагодарила религиозные громады за поддержку украинских военных, ветеранов, их семей и гражданского населения. Она отметила, что с начала полномасштабной войны многие организации активно занимаются волонтерством и помогают тем, кто в этом нуждается больше всего.
"Нас объединяет общая цель — поддержка людей и приближение справедливого мира для Украины", — подчеркнула глава правительства.
Также во время встречи подняли вопрос о вызовах, связанных с деятельностью российских религиозных структур, которые используются как инструмент влияния и пропаганды.
Свириденко подчеркнула, что даже в условиях войны Украина остается государством, где уважают свободу совести и право каждого исповедовать свою веру. Она добавила, что государство ценит сотрудничество с представителями всех конфессий и готово развивать это партнерство в дальнейшем.
- Ранее в апреле с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций встречался президент Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А з гендеризмом будуть боротися релігією, чи наукою? Краще ніяк, ніж через релігію.
А сімейні цінності будуть підтримувати роздаванням квартир, будинків, машин, зарплат за першу, другу, третью-четверту дитину?
А вчить молодих, що бухати - фу, щоб потім сім'ї не розпадалися - будуть?
https://constitution.in.ua/chapters/2/ Розділ II. Права, свободи та обовязки людини і громадянина
Стаття 35
Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.
щось таке?