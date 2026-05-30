Свириденко провела зустріч із радою церков

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч із представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її повідомленні в Телеграмі.

Спільна робота держави та церков

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю між державою та релігійними організаціями. Окрему увагу приділили розвитку військового капеланства, реалізації соціальних проєктів для громад, підтримці інституту сім’ї та посиленню голосу України на міжнародному рівні.

Свириденко подякувала релігійним громадам за підтримку українських військових, ветеранів, їхніх родин і цивільного населення. Вона зазначила, що з початку повномасштабної війни багато організацій активно займаються волонтерством і допомагають тим, хто цього потребує найбільше.

"Нас об’єднує спільна мета — підтримка людей та наближення справедливого миру для України", — наголосила очільниця уряду.

Також під час зустрічі порушили питання викликів, пов’язаних із діяльністю російських релігійних структур, які використовуються як інструмент впливу та пропаганди.

Свириденко підкреслила, що навіть в умовах війни Україна залишається державою, де поважають свободу совісті та право кожного сповідувати свою віру. Вона додала, що держава цінує співпрацю з представниками всіх конфесій і готова розвивати це партнерство надалі.

Раніше у квітні з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій зустрічався президент Зеленський.

