С начала суток агрессор 58 раз атаковал позиции ВСУ, 19 из них - на Покровском направлении, - Генштаб
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 30 мая, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рыжевка, Коренок, Бачевск, Сопич, Рогизно, Бунячино, Яструбщина, Безсаловка, Атинское, Вольная Слобода; в Черниговской области – Гремяч.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений, противник осуществил 30 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Ситуация на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ветеринарное, Лиман и в сторону Избицкого, Терновой.
- На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Новоосиново и в районе Петропавловки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки, Лиман и Озерное. Два боевых столкновения продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться в сторону населенного пункта Кривая Лука.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении наши защитники остановили четыре атаки вблизи населенного пункта Плещеевка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 19 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное. Два боевых столкновения продолжаются.
На Александровском направлении враг дважды пытался продвинуться в сторону Калиновского. Одно боевое столкновение продолжается.
Боевые действия на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 18 вражеских атак в районе Злагоды, Еленокстантиновки и в сторону Воздвижковки, Верхней Терсы, Гуляйпольского. Пять боевых столкновений продолжаются.
- На Ореховском направлении с начала суток враг не проводил активных наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
