С начала суток агрессор 58 раз атаковал позиции ВСУ, 19 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток агрессор 58 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 30 мая, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рыжевка, Коренок, Бачевск, Сопич, Рогизно, Бунячино, Яструбщина, Безсаловка, Атинское, Вольная Слобода; в Черниговской области – Гремяч.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Морпехи 40-й ОБрМП атаковали позиции оккупантов морскими дронами "Баракуда" с FPV-дронами на борту.. ВИДЕО

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений, противник осуществил 30 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ветеринарное, Лиман и в сторону Избицкого, Терновой.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Новоосиново и в районе Петропавловки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки, Лиман и Озерное. Два боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться в сторону населенного пункта Кривая Лука.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении наши защитники остановили четыре атаки вблизи населенного пункта Плещеевка.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 362 500 (+1 430 за сутки), 11 960 танков, 42 930 артсистем, 24 647 ББМ. ИНФОГРАФИКА

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 19 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное. Два боевых столкновения продолжаются.

На Александровском направлении враг дважды пытался продвинуться в сторону Калиновского. Одно боевое столкновение продолжается.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 18 вражеских атак в районе Злагоды, Еленокстантиновки и в сторону Воздвижковки, Верхней Терсы, Гуляйпольского. Пять боевых столкновений продолжаются.

На Ореховском направлении с начала суток враг не проводил активных наступательных действий.

Читайте также: Поражен нефтяной терминал "Курганнефтепродукт", самолеты Ту-142 и пусковая установка ОТРК "Искандер-М", — Генштаб

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.