Россия активизирует шпионаж и кражу технологий из-за санкционного давления Запада, — СМИ

Санкционное давление Запада постепенно перекрывает России доступ к критически важным технологиям, вынуждая её спецслужбы переходить в режим активной "технологической охоты": активизировать усилия по хищению западных технологий и секретов в сфере обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой информацией с агентством Associated Press поделились трое высокопоставленных сотрудников европейских разведывательных органов.

Каковы причины усиления шпионажа?

Они подчеркнули, что четыре года жесткого санкционного давления лишили Москву возможности легально приобретать европейское оборудование, научные исследования и современные технологии.

В то же время война против Украины стала тяжелым бременем для ключевых отраслей российской промышленности и поставила страну на порог потенциального финансового кризиса.

Заместитель руководителя оперативного управления Шведской службы безопасности Кристофер Веделин отметил: "(Россияне. — Ред.) действительно знают, что им нужно, и прилагают серьезные усилия для приобретения современных станков, заводского оборудования, научных исследований и технологий двойного назначения".

По его словам, в Швеции главными целями РФ стали предприятия оборонной промышленности и новейшие исследования в области вооружений, в частности связанные с истребителями Gripen.

Кроме того, Москва пытается заполучить разработанные для гражданских целей лазерные технологии и камеры, которые впоследствии можно интегрировать в российские системы вооружения.

РФ пытается удержать паритет с Западом

Стремление России похитить технологии обусловлено также желанием сохранить паритет с Западом или попытаться получить преимущество над ним в следующие десятилетия, считает директор Службы безопасности и разведки Финляндии Юха Мартелиус.

"Речь идет о космических технологиях, квантовых, арктических технологиях, морских технологиях", — заявил он.

Глава финской спецслужбы добавил, что именно сейчас Москва остро нуждается в космических технологиях, необходимых для спутниковой съемки, связи и навигации. Также объектом интереса РФ являются подсанкционные компьютерные технологии и обновление программного обеспечения для металлообрабатывающих станков.

В странах Северной Европы и Балтии фиксируется усиление активности российских спецслужб. В частности, речь идет о попытках кибератак на промышленные объекты и критическую инфраструктуру, а также о попытках получить доступ к оборонным предприятиям.

Разведывательные службы Европы считают, что Россия все меньше учитывает риск разоблачения, переходя к более рискованным методам работы. Это, по их оценкам, может свидетельствовать о росте давления на экономику и стратегической необходимости Кремля компенсировать технологическое отставание.