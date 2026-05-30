Росія активізує шпигунство і крадіжку технологій через санкційний тиск Заходу, - ЗМІ

Санкційний тиск Заходу поступово перекриває Росії доступ до критичних технологій, змушуючи її спецслужби переходити в режим активного "технологічного полювання":активізувати зусилля для викрадення західних технологій та секретів у сфері оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, такою інформацією з агентством Associated Press поділилися троє високопосадовців європейських розвідувальних органів.

Які причини посилення шпіонажу?

Вони підкреслили, що чотири роки жорсткого санкційного тиску позбавили Москву можливості легально купувати європейське обладнання, наукові дослідження та сучасні технології.

Водночас війна проти України стала важким тягарем для ключових галузей російської промисловості та поставила країну на поріг потенційної фінансової кризи.

Заступник керівника оперативного управління Шведської служби безпеки Крістофер Веделін зазначив: "(Росіяни — ред.) дійсно знають, що їм потрібно, і докладають серйозних зусиль для придбання сучасних верстатів, заводського обладнання, наукових досліджень та технологій подвійного призначення".

За його словами, у Швеції головними цілями РФ стали підприємства оборонної промисловості та новітні дослідження в галузі озброєння, зокрема пов'язані з винищувачами Gripen.

Крім того, Москва намагається дістати розроблені для цивільних цілей лазерні технології та камери, які згодом можна інтегрувати в російські системи озброєння.

РФ намагається утримати паритет із Заходом

Прагнення Росії викрасти технології зумовлене також бажанням утримати паритет із Заходом або спробувати отримати перевагу над ним у наступні десятиліття, вважає директор Служби безпеки та розвідки Фінляндії Юха Мартеліус.

"Йдеться про космічні технології, квантові, арктичні технології, морські технології", — заявив він.

Очільник фінської спецслужби додав, що саме зараз Москва гостро потребує космічних технологій, які необхідні для супутникової зйомки, зв'язку та навігації. Також об'єктом інтересу РФ є підсанкційні комп'ютерні технології та оновлення програмного забезпечення для металообробних верстатів.

У країнах Північної Європи та Балтії фіксують посилення активності російських спецслужб. Зокрема, йдеться про спроби кібератак на промислові об’єкти та критичну інфраструктуру, а також про спроби отримати доступ до оборонних підприємств.

Розвідслужби Європи вважають, що Росія дедалі менше зважає на ризик викриття, переходячи до більш ризикованих методів роботи. Це, за їхніми оцінками, може свідчити про зростання тиску на економіку та стратегічну потребу Кремля компенсувати технологічне відставання.