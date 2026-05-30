Более 230 атак за день: самые горячие бои продолжаются на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 232 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 30 мая, передает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 53 авиаудара, сбросил 195 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5867 дронов-камикадзе и осуществил 2144 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло четыре боевых столкновения. Противник совершил 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилипка, Ветеринарное, Лиман и в сторону Избицкого, Охримовки, Терновой. Три боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Новоосиново и в районе Петропавловки.

Бои на востоке страны

На Лиманском направлении украинские воины отразили восемь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки, Лиман, Озерное, Степовое, Новосергиевка и в районе Ямполя.



На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили шесть попыток захватчиков продвигаться вперед в районах населенных пунктов Закитное, Ризниковка и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны отразили 12 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Плещеевка и в сторону Роскошного.

На Покровском направлении враг совершил 36 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Заповедное, Новоалександровка, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Торецкое, Белицкое, Дорожное, Шевченко, Новоподогородное. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 23 оккупанта и 18 - ранены; уничтожены шесть единиц автомобильной и девять единиц специальной техники врага, склад ГСМ. Повреждены восемь единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники, одна артиллерийская система, 14 укрытий личного состава и два пункта управления БПЛА противника. Уничтожены или подавлены 202 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в сторону Калиновского.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Варваровка, Зализничное, Злагода, Еленокстантиновка и в сторону Воздвижковки, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного. В настоящее время продолжаются пять боевых столкновений.

На Ореховском направлении с начала суток враг не проводил активных наступательных действий.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну штурмовую операцию в направлении Антоновского моста.

