Понад 230 атак за день: найгарячіші бої тривають на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 232 бойові зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 30 травня, передає Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник здійснив 53 авіаційні удари, скинув 195 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5867 дронів-камікадзе та здійснив 2144 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося чотири боєзіткнення. Противник здійснив 51 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Ветеринарне, Лиман та у бік Ізбицького, Охрімівки, Тернової. Три боєзіткнення наразі тривають.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог два рази атакував позиції Сил оборони у бік населеного пункту Новоосинове та у районі Петропавлівки.

Бої на сході країни

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали вісім спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Лиман, Озерне, Степове, Новосергіївка та у районі Ямполя.



На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили шість спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Різниківка та у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка та у бік Розкішного.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Заповідне, Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Торецьке, Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Новопідгородне. Дотепер тривають три боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 23 окупанти та 18 - поранено; знищено шість одиниць автомобільної та дев’ять одиниць спеціальної техніки ворога, склад ПММ. Пошкоджено вісім одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, одну артилерійську систему, 14 укриттів особового складу та два пункти управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 202 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки у бік Калинівського.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Варварівка, Залізничне, Злагода, Оленокостянтинівка та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного. Наразі тривають п’ять боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку від початку доби ворог не проводив активних наступальних дій.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну штурмову дію у напрямку Антонівського мосту.

