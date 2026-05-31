Уничтожено 212 вражеских дронов из 229, - Воздушные силы

В ночь на 31 мая 2026 года противник атаковал Украину 229 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 212 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки БПЛА) в 5 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве Украины - несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

