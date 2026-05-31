Знешкоджено 212 ворожих дронів із 229, - Повітряні сили

Участь громад у системі ППО

У ніч на 31 травня 2026 року противник атакував Україну 229 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 212 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі та сході країни.

Наслідки

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі України - декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Браво! Величезна подяка ЗСУ!
31.05.2026 10:10 Відповісти
 
 