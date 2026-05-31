Знешкоджено 212 ворожих дронів із 229, - Повітряні сили

У ніч на 31 травня 2026 року противник атакував Україну 229 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 212 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі та сході країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакує Україну ударними дронами: вдруге за ніч оголошувалася загроза балістики, у Дніпрі вибухи (оновлено)

Наслідки

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі України - декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по підприємству на Чернігівщині: загинув чоловік, горіли вантажівки. ФОТОрепортаж