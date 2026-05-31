Враг атаковал неработающее предприятие в Ровенской области: обошлось без пострадавших

Вооруженные силы РФ в очередной раз атаковали территорию Ровенской области с помощью ударных дронов.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ровенской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

"Очередная воздушная атака на Ровенскую область. Целью стало неработающее предприятие. Люди, по предварительной информации, не пострадали. На месте работают все соответствующие службы", - уточнил глава области.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 30 мая враг атаковал предприятие в Ровенской области: наблюдается задымление.

Впоследствии стало известно, что угрозы для окружающей среды нет.

