Ворог атакував непрацююче підприємство на Рівненщині: минулося без постраждалих
Війська РФ вчергове атакували ударними дронами територію Рівненської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Чергова повітряна атака на Рівненщину. Непрацююче підприємство стало ціллю. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали. На місці працюють усі відповідні служби", - уточнив очільник області.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що 30 травня ворог атакував підприємство на Рівненщині: є задимлення.
Згодом стало відомо, що загрози для довкілля немає.
