Спасенная после атаки РФ кошка Артемида из Киева умерла от тяжелых ожогов
Кошка Артемида, которую после российского обстрела Киева нашли под завалами дома на Лукьяновке, умерла, несмотря на усилия ветеринаров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют в Kyiv Animal Rescue Group.
Три дня под завалами
Животное обнаружили после массированной атаки РФ на столицу 24 мая. Артемида провела под завалами около трех суток, прежде чем ее удалось спасти. Кошку доставили к ветеринарам. Ее состояние было тяжелым – животное получило ожоги третьей степени.
Медики боролись за жизнь животного
Из-за серьезных повреждений Артемида не могла самостоятельно есть. Врачи установили ей эзофагостому для кормления в обход пораженных участков.
В Kyiv Animal Rescue Group сообщили, что, несмотря на лечение, спасти животное не удалось.
"Мы очень хотели рассказать вам другую историю. О выздоровлении. О новом доме. О том, как она победила. Не получилось. Артемида стала еще одной жертвой войны", – отметили волонтеры.
Одна из жертв российской атаки
Имя Артемида кошка получила после спасения как символ силы, выносливости и борьбы за жизнь.
В Kyiv Animal Rescue Group также сообщали, что после российского удара по Киеву 24 мая из-под завалов удалось эвакуировать десять котов.
якого кацапи знищили 😪
кацапня , будьте ви прокляті на віки вічні !!