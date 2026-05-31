Новини Обстріли Києва
Врятована після атаки РФ кішка Артеміда з Києва померла через важкі опіки

Кішка Артеміда, яку після російського обстрілу Києва знайшли під завалами будинку на Лук’янівці, померла попри зусилля ветеринарів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують у  Kyiv Animal Rescue Group.

Три дні під завалами

Тварину виявили після масованої атаки РФ на столицю 24 травня. Артеміда провела під завалами близько трьох діб, перш ніж її вдалося врятувати.

Після порятунку кішку доправили до ветеринарів. Її стан був важким – тварина отримала опіки третього ступеня.

Медики боролися за життя тварини

Через серйозні ушкодження Артеміда не могла самостійно їсти. Лікарі встановили їй езофагостому для годування в обхід уражених ділянок.

У Kyiv Animal Rescue Group повідомили, що попри лікування врятувати тварину не вдалося.

"Ми дуже хотіли розповісти вам іншу історію. Про одужання. Про новий дім. Про те, як вона перемогла. Не вийшло. Артеміда стала ще однією жертвою війни", – зазначили волонтери.

Одна з жертв російської атаки

Ім’я Артеміда кішка отримала після порятунку як символ сили, витривалості та боротьби за життя.

У Kyiv Animal Rescue Group також повідомляли, що після російського удару по Києву 24 травня з-під завалів вдалося евакуювати десятьох котів.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, як вдалося врятувати Артеміду. 

Такі часи, коли тварину шкода більше, ніж деяких людей...
31.05.2026 16:13 Відповісти
У будь які часи були люди, яких шкода менше, ніж тварин!
31.05.2026 16:53 Відповісти
Бідна тваринка 😭 сподіваюся вона хоч не мучилася ((
31.05.2026 16:15 Відповісти
😢
31.05.2026 16:28 Відповісти
Кого "нас"? Якщо ви смердючий кацап, то пишіть вже радним нарєчієм
31.05.2026 16:45 Відповісти
До сліз шкода котика ,
якого кацапи знищили 😪
кацапня , будьте ви прокляті на віки вічні !!
31.05.2026 16:32 Відповісти
😢
31.05.2026 17:13 Відповісти
 
 