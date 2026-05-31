Врятована після атаки РФ кішка Артеміда з Києва померла через важкі опіки
Кішка Артеміда, яку після російського обстрілу Києва знайшли під завалами будинку на Лук’янівці, померла попри зусилля ветеринарів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують у Kyiv Animal Rescue Group.
Три дні під завалами
Тварину виявили після масованої атаки РФ на столицю 24 травня. Артеміда провела під завалами близько трьох діб, перш ніж її вдалося врятувати.
Після порятунку кішку доправили до ветеринарів. Її стан був важким – тварина отримала опіки третього ступеня.
Медики боролися за життя тварини
Через серйозні ушкодження Артеміда не могла самостійно їсти. Лікарі встановили їй езофагостому для годування в обхід уражених ділянок.
У Kyiv Animal Rescue Group повідомили, що попри лікування врятувати тварину не вдалося.
"Ми дуже хотіли розповісти вам іншу історію. Про одужання. Про новий дім. Про те, як вона перемогла. Не вийшло. Артеміда стала ще однією жертвою війни", – зазначили волонтери.
Одна з жертв російської атаки
Ім’я Артеміда кішка отримала після порятунку як символ сили, витривалості та боротьби за життя.
У Kyiv Animal Rescue Group також повідомляли, що після російського удару по Києву 24 травня з-під завалів вдалося евакуювати десятьох котів.
якого кацапи знищили 😪
кацапня , будьте ви прокляті на віки вічні !!