На фронте зафиксировано 77 боестолкновений, высокой остается интенсивность боев на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток оккупационные войска 77 раз штурмовали позиции наших защитников.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 31 мая, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары РФ по Украине

Вражеская артиллерия продолжает беспощадно обстреливать украинскую границу.

Сегодня в Сумской области под вражеские удары попали Сопич, Бунякино, Волфино, Искрисковщина, Яструбщина, Бачевск и Малушино.

В Черниговской области под обстрелом оказалось село Клюсы.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях происходило пять боевых столкновений, один бой продолжается до сих пор. Там же враг 45 раз обстрелял наши рубежи и мирные села, дважды применив реактивные системы залпового огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты усилили штурмы на южном направлении, самая тяжелая ситуация - возле Гуляйполя, - Волошин

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении захватчики шесть раз пытались прорвать оборону около Лимана и Старицы. Два ожесточенных боя продолжаются и в эти минуты.

На Купянском участке фронта оккупанты трижды шли в атаку, пытаясь оттеснить наши подразделения вблизи Шейковки и Купянска.

Бои на востоке

Активно действовал агрессор и на Лиманском направлении, осуществив семь штурмов недалеко от Копанок, Новониколаевки, Дробышево, Лимана и Озерного. Два боевых столкновения здесь все еще продолжаются.

На Славянском направлении украинские воины успешно сорвали две попытки захватчиков продвинуться вперед в районе Рай-Александровки.

Читайте: Войска РФ накапливают силы для возобновления штурмовых действий на Великобурлукском направлении, - ГОС

По данным Генштаба, на Краматорском и Александровском участках фронта наступательных действий со стороны оккупантов не зафиксировано.

На Константиновском направлении российские подразделения провели десять атак, пытаясь пробить наши оборонительные линии вблизи Константиновки, Иванополья, Русина Яра, Николаевки, Плещиевки и Степановки.

Традиционно высокой остается интенсивность боев на Покровском направлении, где враг 26 раз пытался выбить наших защитников с занимаемых рубежей в районах Вольного, Дорожного, Белицкого, Родинского, Александровки, Гришино, Новоалександровки, Сергиевки, Котлино и Удачного.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны прочно держат оборону: успешно отражено девять вражеских атак в районах Зализнычного, Воздвижевки, Еленокстантиновки, Гуляйпольского и Чаривного, а еще один бой продолжается.

На Ореховском направлении захватчики девять раз безуспешно пытались вклиниться в наши оборонительные порядки вблизи Щербаков, Белогорья, Нестерянки и Степногорска.

Читайте также: ВСУ добиваются успехов на Александровском направлении, враг потерял не менее 46 км², - DeepState

На Приднепровском направлении оккупанты предприняли лишь одну тщетную попытку продвинуться в районе Антоновского моста.

На остальных участках фронта существенных изменений в оперативной обстановке нет, никаких попыток вражеского продвижения не зафиксировано.