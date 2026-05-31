На фронте зафиксировано 77 боестолкновений, высокой остается интенсивность боев на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток оккупационные войска 77 раз штурмовали позиции наших защитников.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 31 мая, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Вражеская артиллерия продолжает беспощадно обстреливать украинскую границу.
- Сегодня в Сумской области под вражеские удары попали Сопич, Бунякино, Волфино, Искрисковщина, Яструбщина, Бачевск и Малушино.
- В Черниговской области под обстрелом оказалось село Клюсы.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях происходило пять боевых столкновений, один бой продолжается до сих пор. Там же враг 45 раз обстрелял наши рубежи и мирные села, дважды применив реактивные системы залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении захватчики шесть раз пытались прорвать оборону около Лимана и Старицы. Два ожесточенных боя продолжаются и в эти минуты.
На Купянском участке фронта оккупанты трижды шли в атаку, пытаясь оттеснить наши подразделения вблизи Шейковки и Купянска.
Бои на востоке
Активно действовал агрессор и на Лиманском направлении, осуществив семь штурмов недалеко от Копанок, Новониколаевки, Дробышево, Лимана и Озерного. Два боевых столкновения здесь все еще продолжаются.
На Славянском направлении украинские воины успешно сорвали две попытки захватчиков продвинуться вперед в районе Рай-Александровки.
По данным Генштаба, на Краматорском и Александровском участках фронта наступательных действий со стороны оккупантов не зафиксировано.
На Константиновском направлении российские подразделения провели десять атак, пытаясь пробить наши оборонительные линии вблизи Константиновки, Иванополья, Русина Яра, Николаевки, Плещиевки и Степановки.
Традиционно высокой остается интенсивность боев на Покровском направлении, где враг 26 раз пытался выбить наших защитников с занимаемых рубежей в районах Вольного, Дорожного, Белицкого, Родинского, Александровки, Гришино, Новоалександровки, Сергиевки, Котлино и Удачного.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны прочно держат оборону: успешно отражено девять вражеских атак в районах Зализнычного, Воздвижевки, Еленокстантиновки, Гуляйпольского и Чаривного, а еще один бой продолжается.
На Ореховском направлении захватчики девять раз безуспешно пытались вклиниться в наши оборонительные порядки вблизи Щербаков, Белогорья, Нестерянки и Степногорска.
На Приднепровском направлении оккупанты предприняли лишь одну тщетную попытку продвинуться в районе Антоновского моста.
На остальных участках фронта существенных изменений в оперативной обстановке нет, никаких попыток вражеского продвижения не зафиксировано.
