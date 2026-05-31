Беларусь стала одной из опор российской военной экономики, - AP

Беларусь продолжает помогать России в военном плане

Беларусь стала одной из ключевых опор российской военной машины в войне против Украины, хотя официально не направляла свои войска на фронт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Associated Press.

Производство и поддержка войны

По данным агентства, с начала полномасштабного вторжения Беларусь играет важную роль в поддержке военных усилий России.

Белорусские предприятия производят компоненты для военно-промышленного комплекса России. Речь идет о микрочипах, электронике, оптических системах наведения, артиллерийских боеприпасах и тяжелых грузовиках для перевозки баллистических ракет.

Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что в обломках баллистической ракеты "Орешник", которую Россия запустила по Украине 24 мая, были обнаружены микрочипы из Беларуси. Он призвал западных партнеров усилить санкции против Минска.

По информации группы BELPOL, в которую входят бывшие белорусские военные и правоохранители, более 500 предприятий в Беларуси вовлечены в производство оружия, ремонт техники и логистику для армии РФ.

"Режим Лукашенко достаточно серьезно вовлечен в войну. Лукашенко помогает России всеми возможными способами", - говорится в материале.

Читайте также: Украина видит риск вовлечения Беларуси в войну против РФ, - постпред Мельник

Полигоны и возможный плацдарм

Помимо производства, Беларусь предоставляет территорию для учений российских военных, проводит совместные тренировки и принимает раненых в своих госпиталях.

В Гомельской области продолжается строительство крупного полигона и казарм для значительного военного контингента.

Наличие общей границы вынуждает Украину держать значительные силы на севере, что отвлекает их от основной линии фронта протяженностью более 1000 километров.

По словам представителя BELPOL, Беларусь фактически не имеет военного суверенитета и может быть использована Россией как плацдарм для нового вторжения или конфликта со странами НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается глубже втянуть Беларусь в войну и может готовить новые агрессивные действия с ее территории. Он поручил подготовить ответ и усилить оборону на севере.

Читайте: ГПСУ о ситуации на границе с Беларусью: Нельзя исключать и вторжение

Автор: 

Топ комментарии
Законна ціль чи ще варто трохи почекати?
31.05.2026 19:03 Ответить
❗️Росія могла розмістити елементи ракетного комплексу «Орешник» у Білорусі

Наприкінці грудня на аеродром «Кричев-6» у Могильовській області прибув великий військовий ешелон із технікою, обладнанням, ************ та особовим складом із російського полігону Капустин Яр.

Повідомляється, що техніка та військові досі перебувають на території об'єкта. Відстань від аеродрому «Кричев-6» до Києва становить близько 280 км.
31.05.2026 19:04 Ответить
Лукашенко слідом за Путіним погрожує Вірменії "тим, що сталося в Україні"
31.05.2026 19:04 Ответить
7 червня вибори в парламент у Вірменії
31.05.2026 19:06 Ответить
Опитування Breavis показало що партія Пашеняна набирає 65% , тоді як опозиція 12%
31.05.2026 19:11 Ответить
У Луки "дилема" : або почать воювать з Україною, і отримать руїни своєї економіки, або повільно готуваться до репарацій, та підготовлювать економіку БРСР, до роботи на відновлення України...
31.05.2026 19:10 Ответить
Дуже пошкодують згодом білоруси , 100 років будуть виплачувати репарації і контрибуції вільній і цвітучій Україні !
31.05.2026 19:17 Ответить
Тому Трамп і готовий зняти санкції з Білорусі, бо вона є військовим плацдармом ***** - "харошєго друга" Трампа.
31.05.2026 19:23 Ответить
Варто "зробити" напад бульбашів очевидним світові.
31.05.2026 19:37 Ответить
Ворог мого ворога - мій друг. А друг мого ворога хіба не мій ворог?

500 цілей? Мадяр, запускай
31.05.2026 19:50 Ответить
Еее... Мазир - то святе!
31.05.2026 19:55 Ответить
 
 