Беларусь стала одной из опор российской военной экономики, - AP

Беларусь стала одной из ключевых опор российской военной машины в войне против Украины, хотя официально не направляла свои войска на фронт.

Производство и поддержка войны

По данным агентства, с начала полномасштабного вторжения Беларусь играет важную роль в поддержке военных усилий России.

Белорусские предприятия производят компоненты для военно-промышленного комплекса России. Речь идет о микрочипах, электронике, оптических системах наведения, артиллерийских боеприпасах и тяжелых грузовиках для перевозки баллистических ракет.

Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что в обломках баллистической ракеты "Орешник", которую Россия запустила по Украине 24 мая, были обнаружены микрочипы из Беларуси. Он призвал западных партнеров усилить санкции против Минска.

По информации группы BELPOL, в которую входят бывшие белорусские военные и правоохранители, более 500 предприятий в Беларуси вовлечены в производство оружия, ремонт техники и логистику для армии РФ.

"Режим Лукашенко достаточно серьезно вовлечен в войну. Лукашенко помогает России всеми возможными способами", - говорится в материале.

Полигоны и возможный плацдарм

Помимо производства, Беларусь предоставляет территорию для учений российских военных, проводит совместные тренировки и принимает раненых в своих госпиталях.

В Гомельской области продолжается строительство крупного полигона и казарм для значительного военного контингента.

Наличие общей границы вынуждает Украину держать значительные силы на севере, что отвлекает их от основной линии фронта протяженностью более 1000 километров.

По словам представителя BELPOL, Беларусь фактически не имеет военного суверенитета и может быть использована Россией как плацдарм для нового вторжения или конфликта со странами НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается глубже втянуть Беларусь в войну и может готовить новые агрессивные действия с ее территории. Он поручил подготовить ответ и усилить оборону на севере.

