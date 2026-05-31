Білорусь стала однією з опор російської військової економіки, - AP

Білорусь стала однією з ключових опор російської військової машини у війні проти України, хоча офіційно не відправляла свої війська на фронт.

Associated Press.

Виробництво і підтримка війни

За даними агентства, від початку повномасштабного вторгнення Білорусь відіграє важливу роль у підтримці воєнних зусиль Росії.

Білоруські підприємства виготовляють компоненти для військово-промислового комплексу Росії. Йдеться про мікрочіпи, електроніку, оптичні системи наведення, артилерійські боєприпаси та важкі вантажівки для перевезення балістичних ракет.

Уповноважений президента України з санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у фрагментах балістичної ракети "Орєшник", яку Росія запустила по Україні 24 травня, були виявлені мікрочіпи з Білорусі. Він закликав західних партнерів посилити санкції проти Мінська.

За інформацією групи BELPOL, до якої входять колишні білоруські військові та правоохоронці, понад 500 підприємств у Білорусі залучені до виробництва зброї, ремонту техніки та логістики для армії РФ.

"Режим Лукашенка досить серйозно залучений у війну. Лукашенко допомагає Росії всіма можливими способами", - йдеться у матеріалі.

Полігони і можливий плацдарм

Окрім виробництва, Білорусь надає територію для навчань російських військових, проводить спільні тренування та приймає поранених у своїх шпиталях.

У Гомельській області триває будівництво великого полігону та казарм для значного військового контингенту.

Наявність спільного кордону змушує Україну тримати значні сили на півночі, що відволікає їх від основної лінії фронту довжиною понад 1000 кілометрів.

За словами представника BELPOL, Білорусь фактично не має військового суверенітету і може бути використана Росією як плацдарм для нового вторгнення або конфлікту з країнами НАТО.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається глибше втягнути Білорусь у війну та може готувати нові агресивні дії з її території. Він доручив підготувати відповідь і посилити оборону на півночі.

