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Новости Боевые действия на востоке
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276 боевых столкновений на фронте за сутки: самые ожесточенные бои велись на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

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Всего за прошедшие сутки, 31 мая 2026 года, на фронте было зафиксировано 276 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Как отмечается, противник нанес 86 авиационных ударов, в частности сбросив 264 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 8557 дронов-камикадзе и осуществили 3114 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из которых 55 обстрелов произошли из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Лужки, Пустогород и Вольная Слобода Сумской области.

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Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила три пункта управления и четыре района сосредоточения личного состава противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составляют 1410 человек. Кроме того, Силы обороны уничтожили четыре танка, две боевые бронированные машины, 50 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, девять наземных робототехнических комплексов, 1852 беспилотных летательных аппарата, 384 единицы автомобильной и пять единиц специальной техники.

Обстановка на Севере 

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боевых столкновений. Враг осуществил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре обстрела - с применением реактивных систем залпового огня.

Генеральный штаб карты

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Обстановка в Харьковской области

Также отмечается, что на Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Лимана, Ветеринарного, Колодезного, Синельникового и Старицы.

Генеральный штаб карты

На Купянском направлении наши защитники остановили три вражеские атаки в районах Шейковки и Купянска.

Генеральный штаб карты

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении украинские воины отразили одиннадцать попыток захватчиков продвинуться вблизи Копанок, Новониколаевки, Дибровы, Ставок, Дробышево, Лимана и Озерного.

Генеральный штаб карты

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться в районах Кривой Луки, Калеников, Никифоровки и Рай-Александровки.

Генеральный штаб карты

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Тихоновка.

Генеральный штаб карты

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи Константиновки, Иванополья, Русина Яра, Николаевки, Плещиевки и Степановки.

Генеральный штаб карты

"На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах Вольного, Дорожного, Белицкого, Родинского, Александровки, Гришино, Шевченко, Молодецкого, Новопавловки, Новоалександровки, Сергиевки, Котлино и Удачного", - говорится в сообщении.

Генеральный штаб карты

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Обстановка на Юге

По данным Генштаба, на Александровском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Толстое и Вербовое.

Генеральный штаб карты

На Гуляйпольском направлении произошло 43 атаки оккупантов в районах Зализнычного, Воздвижковки, Еленоконстантиновки, Гуляйпольского, Чаривного, Верхней Терсы, Рыбного, Цветкового, Новоселовки и Варваровки.

Генеральный штаб карты

На Ореховском направлении враг десять раз пытался вклиниться в оборону вблизи Щербаков, Белогорья, Нестерянки и Степногорска.

Генеральный штаб карты

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

Генеральный штаб карты

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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Генштаб ВС (8127) боевые действия (6142) война в Украине (8393)
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