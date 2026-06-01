Враг нанес удар "шахедами" по детскому саду и АЗС в Сумах: двое пострадавших
Сегодня, 1 июня, около 01:05, зафиксировано попадание вражеского БПЛА типа "Шахед" по территории одного из учебных заведений в Ковпаковском районе города Сумы.
Об этом сообщил в Telegram-канале и.о. мэра Сум Артем Кобзар, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
Как отмечается, предварительно, обошлось без пострадавших.
В результате удара повреждено дошкольное учебное заведение: выбито более 20 окон. Также повреждениям подверглись расположенные рядом жилые дома.
Удар по АЗС
Также отмечается, что около 03:00 в Ковпаковском районе зафиксировано еще одно попадание - в крышу автозаправочной станции.
У двух работниц АЗС диагностирована острая реакция на стресс.
На местах происшествий работают все соответствующие службы. Продолжается обследование территорий и ликвидация последствий вражеских атак.
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