Враг нанес удар "шахедами" по детскому саду и АЗС в Сумах: двое пострадавших

Сегодня, 1 июня, около 01:05, зафиксировано попадание вражеского БПЛА типа "Шахед" по территории одного из учебных заведений в Ковпаковском районе города Сумы.

Об этом сообщил в Telegram-канале и.о. мэра Сум Артем Кобзар, информирует Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

Как отмечается, предварительно, обошлось без пострадавших.



В результате удара повреждено дошкольное учебное заведение: выбито более 20 окон. Также повреждениям подверглись расположенные рядом жилые дома.

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Удар по АЗС

Также отмечается, что около 03:00 в Ковпаковском районе зафиксировано еще одно попадание - в крышу автозаправочной станции.

У двух работниц АЗС диагностирована острая реакция на стресс.

На местах происшествий работают все соответствующие службы. Продолжается обследование территорий и ликвидация последствий вражеских атак.

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