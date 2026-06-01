Ворог ударив "шахедами" по дитсадку і АЗС у Сумах: двоє постраждалих
Сьогодні, 1 червня, близько 01:05, зафіксовано влучання ворожого БпЛА типу "шахед" по території одного із закладів освіти в Ковпаківському районі міста Суми.
Про це повідомив у телеграм-каналі в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
Як зазначається, попередньо, обійшлося без постраждалих.
Внаслідок удару пошкоджено дошкільний навчальний заклад: вибито понад 20 вікон. Також зазнали пошкоджень житлові будинки, розташовані поруч.
Удар по АЗС
Також зазначається, що близько 03:00 у Ковпаківському районі зафіксовано ще одне влучання - у дах автозаправної станції.
У двох працівниць АЗС діагностовано гостру реакцію на стрес.
На місцях подій працюють усі відповідні служби. Триває обстеження територій та ліквідація наслідків ворожих атак.
Будь ласка, зачекайте...
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