Ворог ударив "шахедами" по дитсадку і АЗС у Сумах: двоє постраждалих

Сьогодні, 1 червня, близько 01:05, зафіксовано влучання ворожого БпЛА типу "шахед" по території одного із закладів освіти в Ковпаківському районі міста Суми.

Про це повідомив у телеграм-каналі в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Як зазначається, попередньо, обійшлося без постраждалих.



Внаслідок удару пошкоджено дошкільний навчальний заклад: вибито понад 20 вікон. Також зазнали пошкоджень житлові будинки, розташовані поруч.

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Удар по АЗС

Також зазначається, що близько 03:00 у Ковпаківському районі зафіксовано ще одне влучання - у дах автозаправної станції.

У двох працівниць АЗС діагностовано гостру реакцію на стрес.

На місцях подій працюють усі відповідні служби. Триває обстеження територій та ліквідація наслідків ворожих атак.

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