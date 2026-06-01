Украина запускает производство собственных КАБ: создано отдельное конструкторское бюро
В Украине создали отдельное конструкторское бюро для разработки и подготовки к серийному производству управляемых авиационных бомб (УАБ).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе компании BlueBird Tech.
Отмечается, что над проектом работают специалисты BlueBird Tech совместно с одним из ведущих украинских научно-конструкторских бюро. К работам также привлекают ведущих инженеров в сфере ракетостроения.
В компании подчеркнули, что создание отдельного конструкторского бюро стало ответом на современные вызовы войны и потребность в масштабировании украинских высокоточных ударных средств.
"Мы объединяемся с ведущими украинскими инженерами и учеными, чтобы поэтапно разбирать задачи ракетостроения и анализировать, какие решения сегодня наиболее критичны для Украины. Поэтому в первую очередь мы начнем серийно производить КАБы украинского производства", – заявили в BlueBird Tech.
Что известно об украинской управляемой авиабомбе
В мае стало известно о создании первой украинской управляемой авиационной бомбы. Разработка длилась 17 месяцев и была осуществлена участником оборонного хаба Brave1.
Бомба предназначена для поражения укреплений, командных пунктов и других военных объектов противника. Она оснащена боевой частью массой 250 килограммов и способна поражать цели на расстоянии в десятки километров от места запуска.
По информации разработчиков, конструкция боеприпаса была полностью создана украинскими специалистами с нуля.
Министерство обороны уже закупило первую экспериментальную партию украинских КАБ. В настоящее время продолжается отработка боевых сценариев и адаптация нового вооружения к условиям применения на фронте.
створено конструкторське бюро з розробки українських КАБів!
нарешті створено КБ !
після трьох-чотирьох років використання КАБів кацапами !
після чотижневого звітування нашим "коханим" преЗЄком про використання кацапами по 1 500 !!! КАБів
гіп-гіп гура верховному та ставці !!!
КУРВА !
як у зеленського,
так і тут, на форумі..
Оманський меморандум, це вам, не отой Будапештський!
Зате грошиків туди вбухали як у програму колонізації Місяця.
От це і все з обіцяних зє 3.000.
А скільки"нептунів" та "гром" за цей (7 років!) час і ці гроші виготовити?!
над рашистами..
Поки чуємо гасла і геть протилежні дії!
І так ве 8 рік пішов!
А тут тільки конструкторське бюро створили? Тепер будуть "розробляти" ще пару років, освоюючи бюджетні кошти. На виході скажуть що по цеху прилетіло. З "фламінго" була схожа історія.
Міністр оборони Михайло Федоров поділився новими успіхами українського оборонного сектора. За його словами, Україна тепер може виготовляти власні КАБи - керовані авіабомби.
Наразі відомо, що авіабомба пройшла всі необхідні випробування та може застосовуватися на фронті.
18 травня 2026р
Та там у 200 точно не впишуться. Ще й регіональні представництва повинні бути, і закордонні. Роботи - непочатий край!
А то зє верещить у відосіку "потужний удар фламінгой!", а виявляється прилетів або " нептун",або "тінь".