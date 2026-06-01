Украина запускает производство собственных КАБ: создано отдельное конструкторское бюро

В Украине создали отдельное конструкторское бюро для разработки и подготовки к серийному производству управляемых авиационных бомб (УАБ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе компании BlueBird Tech.

Отмечается, что над проектом работают специалисты BlueBird Tech совместно с одним из ведущих украинских научно-конструкторских бюро. К работам также привлекают ведущих инженеров в сфере ракетостроения.

В компании подчеркнули, что создание отдельного конструкторского бюро стало ответом на современные вызовы войны и потребность в масштабировании украинских высокоточных ударных средств.

"Мы объединяемся с ведущими украинскими инженерами и учеными, чтобы поэтапно разбирать задачи ракетостроения и анализировать, какие решения сегодня наиболее критичны для Украины. Поэтому в первую очередь мы начнем серийно производить КАБы украинского производства", – заявили в BlueBird Tech.

Что известно об украинской управляемой авиабомбе

В мае стало известно о создании первой украинской управляемой авиационной бомбы. Разработка длилась 17 месяцев и была осуществлена участником оборонного хаба Brave1.

Бомба предназначена для поражения укреплений, командных пунктов и других военных объектов противника. Она оснащена боевой частью массой 250 килограммов и способна поражать цели на расстоянии в десятки километров от места запуска.

По информации разработчиков, конструкция боеприпаса была полностью создана украинскими специалистами с нуля.

Министерство обороны уже закупило первую экспериментальную партию украинских КАБ. В настоящее время продолжается отработка боевых сценариев и адаптация нового вооружения к условиям применения на фронте.

Топ комментарии
+14
200 ракет Фламінго вже виробляємо за місяць(як було обіцяно минулого року), власні КАБи підуть ще швидше. ******* у зеленського не можуть..
01.06.2026 15:21 Ответить
+9
Одночасно з цим неймовірним потужнічанням кацапня в травні застосувала 7500 КАБів.
01.06.2026 15:29 Ответить
+8
Так недавно була новина що український аналог КАБ вже готовий.
А тут тільки конструкторське бюро створили? Тепер будуть "розробляти" ще пару років, освоюючи бюджетні кошти. На виході скажуть що по цеху прилетіло. З "фламінго" була схожа історія.
01.06.2026 15:33 Ответить
water понт ?
01.06.2026 15:17 Ответить
важливіше інше !

створено конструкторське бюро з розробки українських КАБів!

нарешті створено КБ !
після трьох-чотирьох років використання КАБів кацапами !
після чотижневого звітування нашим "коханим" преЗЄком про використання кацапами по 1 500 !!! КАБів

гіп-гіп гура верховному та ставці !!!

КУРВА !

.
01.06.2026 16:00 Ответить
пи"здюки взагалі не можуть нічого виробляти:
як у зеленського,
так і тут, на форумі..
01.06.2026 15:25 Ответить
з ЗЄлєнським ми паБєдім !

.
01.06.2026 16:02 Ответить
ОБОВЯЗКОВО, знайдіть якогось там штілєрмана-рабіноіича, або на крайній випадок, хоть з отих аброхамій-міндічів чи серлєщів-милованових, щоб вони змогли шламбаумів=прокладок=помічників там понаставляли, як це роблять і сьогодні кабміндічі від зеленського!!!
Оманський меморандум, це вам, не отой Будапештський!
01.06.2026 15:24 Ответить
За удари Фламінго,вже навіть ніхто не говорить.
01.06.2026 15:25 Ответить
Кілька влучань за весь час начебто було, але це не точно.
Зате грошиків туди вбухали як у програму колонізації Місяця.
01.06.2026 15:30 Ответить
І показували,що ці Фламінго,кращі за Томагавк.
01.06.2026 15:43 Ответить
1(одне) влучаня з 23 пусків.
От це і все з обіцяних зє 3.000.
А скільки"нептунів" та "гром" за цей (7 років!) час і ці гроші виготовити?!
01.06.2026 15:51 Ответить
Незворотні процеси в рамках доповнень від 14 квітня 2026 року до сумнозвісної статті 161 КК вже запущено, тож збирайте "мильно-рильні", прийміть ванну або душ, поголіться і очікуйте на стук у двері
01.06.2026 15:36 Ответить
Чоловіче, тут пасеться одна компанія, яка підтримувала політику нетаньяху, ставила один одному лайки, але поливає лайном усіх інших.. Побачать твій прогноз - будеш заблокований. Я був заблокований за захист поляків від образ і хамства.
01.06.2026 15:42 Ответить
більше кабів - шлях до перемоги
над рашистами..
01.06.2026 15:27 Ответить
А більше звідежу зє БЕЗ дій це шлях до чого?
Поки чуємо гасла і геть протилежні дії!
І так ве 8 рік пішов!
01.06.2026 15:55 Ответить
"здатна вражати цілі на відстані у десятки кілометрів від місця запуску" - а скільки конкретно десятків? Якщо два-три, то з урахуванням безпечної дистанції запуску цих *********** (кацапська ППО нікуди ще не зникла) це буде якраз десь в межах наших позицій.
01.06.2026 15:28 Ответить
Москалі каби роблять з бомб фаб,чи подібних,совок їх неаробив дохріна.Так само,як США наробили сотні тисяч бомб,за час холодної війни.
01.06.2026 15:28 Ответить
Україна почала виготовляти власні КАБи

Міністр оборони Михайло Федоров поділився новими успіхами українського оборонного сектора. За його словами, Україна тепер може виготовляти власні КАБи - керовані авіабомби.

Наразі відомо, що авіабомба пройшла всі необхідні випробування та може застосовуватися на фронті.
18 травня 2026р
01.06.2026 15:39 Ответить
То кілька штук в ангарі на льотовищі склепали. А тут СКБ буде проектувати - кошторис, держфінансування, директор, 5 заступників (всі з секретарками та помічниками - референтами), штатний розклад осіб на 200 (всі заброньовані), план ДКР до 2050 року включно...
01.06.2026 15:52 Ответить
Водії, повари, стилісти, фотографи, рекламні манагери, майстер ***** юра...
Та там у 200 точно не впишуться. Ще й регіональні представництва повинні бути, і закордонні. Роботи - непочатий край!
01.06.2026 16:16 Ответить
а над всіма - головАстролог, на кшталт міністр кабінету міністрів
01.06.2026 16:38 Ответить
березня 2023 року росія почала активно застосовувати по всій лінії фронту керовані авіаційні бомби, або КАБи. Рівно один рік знадобився на це кацапам...
01.06.2026 15:42 Ответить
Бо в них воно давно було, вони тільки модернізували звичайні авіабомби - зробили їх керованими і крилатими. А в нас це виробництво запопадливо самі ж кацапи і припинили руками п'ятої колони і продажних українських гнид!
01.06.2026 15:52 Ответить
Краще дайте інфо про те як наш КАБ шось там роз*башив. Ото і буде новина.
01.06.2026 15:44 Ответить
3000 фламінго вже лежать на складах?
01.06.2026 15:44 Ответить
Тут менші гроші, тому буде результат, якщо Штілермана не всунуть керувати процесом...
01.06.2026 15:59 Ответить
Якщо...
01.06.2026 16:16 Ответить
Повірю,коли будуть насідки від цих КАБів!
А то зє верещить у відосіку "потужний удар фламінгой!", а виявляється прилетів або " нептун",або "тінь".
01.06.2026 16:00 Ответить
Тільки зараз?
01.06.2026 16:42 Ответить
Міндічі кірюши дерьмаки чебуреки знову при ділі
01.06.2026 16:49 Ответить
Знову пришов холод і Фламінго повернули назад в теплі краї... Як перед цим серійний Сапсан накивав пятами, як тільки одягнув шапку-небаченку.. Дай Бог Щоб КаБ наш новий...ніякої куйні не втнув
01.06.2026 16:50 Ответить
Місце виготовлення напишіть, а то кідари слюнями вдавляться очікуючи коордінати.
01.06.2026 16:51 Ответить
 
 