Украина запускает производство собственных КАБ: создано отдельное конструкторское бюро

В Украине создали отдельное конструкторское бюро для разработки и подготовки к серийному производству управляемых авиационных бомб (УАБ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе компании BlueBird Tech.

Отмечается, что над проектом работают специалисты BlueBird Tech совместно с одним из ведущих украинских научно-конструкторских бюро. К работам также привлекают ведущих инженеров в сфере ракетостроения.

В компании подчеркнули, что создание отдельного конструкторского бюро стало ответом на современные вызовы войны и потребность в масштабировании украинских высокоточных ударных средств.

"Мы объединяемся с ведущими украинскими инженерами и учеными, чтобы поэтапно разбирать задачи ракетостроения и анализировать, какие решения сегодня наиболее критичны для Украины. Поэтому в первую очередь мы начнем серийно производить КАБы украинского производства", – заявили в BlueBird Tech.

Что известно об украинской управляемой авиабомбе

В мае стало известно о создании первой украинской управляемой авиационной бомбы. Разработка длилась 17 месяцев и была осуществлена участником оборонного хаба Brave1.

Бомба предназначена для поражения укреплений, командных пунктов и других военных объектов противника. Она оснащена боевой частью массой 250 килограммов и способна поражать цели на расстоянии в десятки километров от места запуска.

По информации разработчиков, конструкция боеприпаса была полностью создана украинскими специалистами с нуля.

Министерство обороны уже закупило первую экспериментальную партию украинских КАБ. В настоящее время продолжается отработка боевых сценариев и адаптация нового вооружения к условиям применения на фронте.

