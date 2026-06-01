Україна запускає виробництво власних КАБів: створено окреме конструкторське бюро

В Україні створили окреме конструкторське бюро для розробки та підготовки до серійного виробництва керованих авіаційних бомб (КАБів).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі компанії BlueBird Tech.

Зазначається, що над проєктом працюють фахівці BlueBird Tech спільно з одним із провідних українських науково-конструкторських бюро. До робіт також залучають провідних інженерів у сфері ракетобудування.

У компанії наголосили, що створення окремого конструкторського бюро стало відповіддю на сучасні виклики війни та потребу у масштабуванні українських високоточних ударних засобів.

"Ми об’єднуємося з провідними українськими інженерами та науковцями, щоб поетапно розбирати задачі ракетобудування та аналізувати, які рішення сьогодні найбільш критичні для України. Тому в першу чергу ми почнемо серійно виробляти КАБи українського виробництва", – заявили у BlueBird Tech.

Читайте: В Україні спростили імпорт компонентів для виробництва зброї

Що відомо про українську керовану авіабомбу

У травні стало відомо про створення першої української керованої авіаційної бомби. Розробка тривала 17 місяців і була створена учасником оборонного хабу Brave1.

Бомба призначена для ураження укріплень, командних пунктів та інших військових об'єктів противника. Вона оснащена бойовою частиною масою 250 кілограмів та здатна вражати цілі на відстані у десятки кілометрів від місця запуску.

За інформацією розробників, конструкція боєприпасу була повністю створена українськими фахівцями з нуля.

Міністерство оборони вже закупило першу експериментальну партію українських КАБів. Наразі триває відпрацювання бойових сценаріїв та адаптація нового озброєння до умов застосування на фронті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Канада запускають спільне виробництво безпілотників для ЗСУ

Топ коментарі

200 ракет Фламінго вже виробляємо за місяць(як було обіцяно минулого року), власні КАБи підуть ще швидше. ******* у зеленського не можуть..
показати весь коментар
01.06.2026 15:21

Одночасно з цим неймовірним потужнічанням кацапня в травні застосувала 7500 КАБів.
показати весь коментар
01.06.2026 15:29

Так недавно була новина що український аналог КАБ вже готовий.
А тут тільки конструкторське бюро створили? Тепер будуть "розробляти" ще пару років, освоюючи бюджетні кошти. На виході скажуть що по цеху прилетіло. З "фламінго" була схожа історія.
показати весь коментар
01.06.2026 15:33
water понт ?
показати весь коментар
01.06.2026 15:17
важливіше інше !

створено конструкторське бюро з розробки українських КАБів!

нарешті створено КБ !
після трьох-чотирьох років використання КАБів кацапами !
після чотижневого звітування нашим "коханим" преЗЄком про використання кацапами по 1 500 !!! КАБів

гіп-гіп гура верховному та ставці !!!

КУРВА !

.
показати весь коментар
01.06.2026 16:00
Не на часі було оте ваше КБ.
Були і є справи набагато важливіші: ЖК "Династія", інші ЖК та ТРЦ, реконструкція стадіонів, висаджування квітів, перекладання тротуарної плитки врешті-решт...
показати весь коментар
01.06.2026 17:15
пи"здюки взагалі не можуть нічого виробляти:
як у зеленського,
так і тут, на форумі..
показати весь коментар
01.06.2026 15:25
з ЗЄлєнським ми паБєдім !

.
показати весь коментар
01.06.2026 16:02
Да! Зделаєм нас іщьо рас!
показати весь коментар
01.06.2026 17:17
ОБОВЯЗКОВО, знайдіть якогось там штілєрмана-рабіноіича, або на крайній випадок, хоть з отих аброхамій-міндічів чи серлєщів-милованових, щоб вони змогли шламбаумів=прокладок=помічників там понаставляли, як це роблять і сьогодні кабміндічі від зеленського!!!
Оманський меморандум, це вам, не отой Будапештський!
Оманський меморандум, це вам, не отой Будапештський!
показати весь коментар
01.06.2026 15:24
За удари Фламінго,вже навіть ніхто не говорить.
показати весь коментар
01.06.2026 15:25
Кілька влучань за весь час начебто було, але це не точно.
Зате грошиків туди вбухали як у програму колонізації Місяця.
показати весь коментар
01.06.2026 15:30
І показували,що ці Фламінго,кращі за Томагавк.
показати весь коментар
01.06.2026 15:43
1(одне) влучаня з 23 пусків.
От це і все з обіцяних зє 3.000.
А скільки"нептунів" та "гром" за цей (7 років!) час і ці гроші виготовити?!
показати весь коментар
01.06.2026 15:51
Незворотні процеси в рамках доповнень від 14 квітня 2026 року до сумнозвісної статті 161 КК вже запущено, тож збирайте "мильно-рильні", прийміть ванну або душ, поголіться і очікуйте на стук у двері
показати весь коментар
01.06.2026 15:36
Чоловіче, тут пасеться одна компанія, яка підтримувала політику нетаньяху, ставила один одному лайки, але поливає лайном усіх інших.. Побачать твій прогноз - будеш заблокований. Я був заблокований за захист поляків від образ і хамства.
показати весь коментар
01.06.2026 15:42
більше кабів - шлях до перемоги
над рашистами..
показати весь коментар
01.06.2026 15:27
А більше звідежу зє БЕЗ дій це шлях до чого?
Поки чуємо гасла і геть протилежні дії!
І так ве 8 рік пішов!
показати весь коментар
01.06.2026 15:55
"здатна вражати цілі на відстані у десятки кілометрів від місця запуску" - а скільки конкретно десятків? Якщо два-три, то з урахуванням безпечної дистанції запуску цих *********** (кацапська ППО нікуди ще не зникла) це буде якраз десь в межах наших позицій.
показати весь коментар
01.06.2026 15:28
Москалі каби роблять з бомб фаб,чи подібних,совок їх неаробив дохріна.Так само,як США наробили сотні тисяч бомб,за час холодної війни.
показати весь коментар
01.06.2026 15:28
Україна почала виготовляти власні КАБи

Міністр оборони Михайло Федоров поділився новими успіхами українського оборонного сектора. За його словами, Україна тепер може виготовляти власні КАБи - керовані авіабомби.

Наразі відомо, що авіабомба пройшла всі необхідні випробування та може застосовуватися на фронті.
18 травня 2026р
показати весь коментар
01.06.2026 15:39
То кілька штук в ангарі на льотовищі склепали. А тут СКБ буде проектувати - кошторис, держфінансування, директор, 5 заступників (всі з секретарками та помічниками - референтами), штатний розклад осіб на 200 (всі заброньовані), план ДКР до 2050 року включно...
показати весь коментар
01.06.2026 15:52
Водії, повари, стилісти, фотографи, рекламні манагери, майстер ***** юра...
Та там у 200 точно не впишуться. Ще й регіональні представництва повинні бути, і закордонні. Роботи - непочатий край!
показати весь коментар
01.06.2026 16:16
а над всіма - головАстролог, на кшталт міністр кабінету міністрів
показати весь коментар
01.06.2026 16:38
Так, я вказав тільки штат "основних підрозділів", а ще планово-економічний відділ, бульгахтерія, макетний цех, архів, бібліотека...
показати весь коментар
01.06.2026 17:04
березня 2023 року росія почала активно застосовувати по всій лінії фронту керовані авіаційні бомби, або КАБи. Рівно один рік знадобився на це кацапам...
показати весь коментар
01.06.2026 15:42
Бо в них воно давно було, вони тільки модернізували звичайні авіабомби - зробили їх керованими і крилатими. А в нас це виробництво запопадливо самі ж кацапи і припинили руками п'ятої колони і продажних українських гнид!
показати весь коментар
01.06.2026 15:52
Краще дайте інфо про те як наш КАБ шось там роз*башив. Ото і буде новина.
показати весь коментар
01.06.2026 15:44
3000 фламінго вже лежать на складах?
показати весь коментар
01.06.2026 15:44
Тут менші гроші, тому буде результат, якщо Штілермана не всунуть керувати процесом...
показати весь коментар
01.06.2026 15:59
Якщо...
показати весь коментар
01.06.2026 16:16
Повірю,коли будуть насідки від цих КАБів!
А то зє верещить у відосіку "потужний удар фламінгой!", а виявляється прилетів або " нептун",або "тінь".
показати весь коментар
01.06.2026 16:00
Тільки зараз?
показати весь коментар
01.06.2026 16:42
Міндічі кірюши дерьмаки чебуреки знову при ділі
показати весь коментар
01.06.2026 16:49
Знову пришов холод і Фламінго повернули назад в теплі краї... Як перед цим серійний Сапсан накивав пятами, як тільки одягнув шапку-небаченку.. Дай Бог Щоб КаБ наш новий...ніякої куйні не втнув
показати весь коментар
01.06.2026 16:50
Місце виготовлення напишіть, а то кідари слюнями вдавляться очікуючи коордінати.
показати весь коментар
01.06.2026 16:51
@создано отдельное конструкторское бюро@

Ну и что ? Зачем об этом "трубить" ?
показати весь коментар
01.06.2026 17:29
Такий "анонс" свідчить лише про одне: чергова лапша від обкуреного ішака. Раніше такі бздури озвучував персокально ішак. Тепер це роблять інші, бо брехливому мудаку вже давно ніхто не вірить.
показати весь коментар
01.06.2026 17:50
 
 