Україна запускає виробництво власних КАБів: створено окреме конструкторське бюро

В Україні створили окреме конструкторське бюро для розробки та підготовки до серійного виробництва керованих авіаційних бомб (КАБів).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі компанії BlueBird Tech.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що над проєктом працюють фахівці BlueBird Tech спільно з одним із провідних українських науково-конструкторських бюро. До робіт також залучають провідних інженерів у сфері ракетобудування.

У компанії наголосили, що створення окремого конструкторського бюро стало відповіддю на сучасні виклики війни та потребу у масштабуванні українських високоточних ударних засобів.

"Ми об’єднуємося з провідними українськими інженерами та науковцями, щоб поетапно розбирати задачі ракетобудування та аналізувати, які рішення сьогодні найбільш критичні для України. Тому в першу чергу ми почнемо серійно виробляти КАБи українського виробництва", – заявили у BlueBird Tech.

Читайте: В Україні спростили імпорт компонентів для виробництва зброї

Що відомо про українську керовану авіабомбу

У травні стало відомо про створення першої української керованої авіаційної бомби. Розробка тривала 17 місяців і була створена учасником оборонного хабу Brave1.

Бомба призначена для ураження укріплень, командних пунктів та інших військових об'єктів противника. Вона оснащена бойовою частиною масою 250 кілограмів та здатна вражати цілі на відстані у десятки кілометрів від місця запуску.

За інформацією розробників, конструкція боєприпасу була повністю створена українськими фахівцями з нуля.

Міністерство оборони вже закупило першу експериментальну партію українських КАБів. Наразі триває відпрацювання бойових сценаріїв та адаптація нового озброєння до умов застосування на фронті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Канада запускають спільне виробництво безпілотників для ЗСУ