Україна запускає виробництво власних КАБів: створено окреме конструкторське бюро
В Україні створили окреме конструкторське бюро для розробки та підготовки до серійного виробництва керованих авіаційних бомб (КАБів).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі компанії BlueBird Tech.
Зазначається, що над проєктом працюють фахівці BlueBird Tech спільно з одним із провідних українських науково-конструкторських бюро. До робіт також залучають провідних інженерів у сфері ракетобудування.
У компанії наголосили, що створення окремого конструкторського бюро стало відповіддю на сучасні виклики війни та потребу у масштабуванні українських високоточних ударних засобів.
"Ми об’єднуємося з провідними українськими інженерами та науковцями, щоб поетапно розбирати задачі ракетобудування та аналізувати, які рішення сьогодні найбільш критичні для України. Тому в першу чергу ми почнемо серійно виробляти КАБи українського виробництва", – заявили у BlueBird Tech.
Що відомо про українську керовану авіабомбу
У травні стало відомо про створення першої української керованої авіаційної бомби. Розробка тривала 17 місяців і була створена учасником оборонного хабу Brave1.
Бомба призначена для ураження укріплень, командних пунктів та інших військових об'єктів противника. Вона оснащена бойовою частиною масою 250 кілограмів та здатна вражати цілі на відстані у десятки кілометрів від місця запуску.
За інформацією розробників, конструкція боєприпасу була повністю створена українськими фахівцями з нуля.
Міністерство оборони вже закупило першу експериментальну партію українських КАБів. Наразі триває відпрацювання бойових сценаріїв та адаптація нового озброєння до умов застосування на фронті.
А тут тільки конструкторське бюро створили? Тепер будуть "розробляти" ще пару років, освоюючи бюджетні кошти. На виході скажуть що по цеху прилетіло. З "фламінго" була схожа історія.
Міністр оборони Михайло Федоров поділився новими успіхами українського оборонного сектора. За його словами, Україна тепер може виготовляти власні КАБи - керовані авіабомби.
Наразі відомо, що авіабомба пройшла всі необхідні випробування та може застосовуватися на фронті.
18 травня 2026р
