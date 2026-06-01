Украина увеличит импорт СПГ из Балтии, достигнуто долгосрочное соглашение, - Свириденко

В Украину будет поставляться больше сжиженного природного газа из Балтики.

Об этом сообщила в Telegram-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которая в настоящее время находится с официальным визитом в Латвии, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

По словам Свириденко, во время межправительственных консультаций в Вильнюсе было достигнуто соглашение о долгосрочных поставках СПГ через терминал Клайпеды.

Сжиженный природный газ может поставляться как от американских, так и от ближневосточных производителей. Украинский "Нафтогаз" уже принимал такие партии. Наши договоренности позволят усилить этот канал.

"Важный шаг для нашей устойчивости", - отметила премьер.

Читайте также: Правительство расширило перечень категорий для подачи заявлений в Международный реестр убытков: что изменилось для граждан и бизнеса?

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Свириденко сегодня начнет визит в Латвию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цены на газ в Европе возобновили рост на фоне очередной блокировки Ормузского пролива