275 0
Украина увеличит импорт СПГ из Балтии, достигнуто долгосрочное соглашение, - Свириденко
В Украину будет поставляться больше сжиженного природного газа из Балтики.
Об этом сообщила в Telegram-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которая в настоящее время находится с официальным визитом в Латвии, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
По словам Свириденко, во время межправительственных консультаций в Вильнюсе было достигнуто соглашение о долгосрочных поставках СПГ через терминал Клайпеды.
Сжиженный природный газ может поставляться как от американских, так и от ближневосточных производителей. Украинский "Нафтогаз" уже принимал такие партии. Наши договоренности позволят усилить этот канал.
"Важный шаг для нашей устойчивости", - отметила премьер.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Свириденко сегодня начнет визит в Латвию.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль