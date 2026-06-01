Україна збільшить імпорт СПГ з Балтії, досягнуто довгострокової угоди, - Свириденко

В Україну буде постачатись більше скрапленого природного газу з Балтії.

Про це повідомила у телеграм-каналі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, яка наразі перебуває з офіційним візитом у Латвії, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

За словами Свириденко, було досягнуто угоди про довгострокове постачання СПГ через термінал Клайпеди під час міжурядових консультацій у Вільнюсі.

Скраплений природний газ може постачатись як від американських, так і близькосхідних виробників. Український Нафтогаз вже приймав такі партії. Наші домовленості дозволять посилити цей канал.

"Важливий крок для нашої стійкості", - зауважила прем'єрка.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Свириденко сьогодні розпочне візит до Латвії.

