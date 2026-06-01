Литва ответила на обвинения РФ в пособничестве ударам БПЛА: Украина защищается, а Россия может все остановить

Любая риторика кремлевского режима о том, что Литва или другие страны Балтии якобы разрешили Украине использовать свое воздушное пространство для запусков ударных беспилотников, является абсурдной пропагандой и дезинформацией со стороны российского агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Юлией Свириденко заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

Реакция Литвы

Глава литовского правительства в очередной раз отвергла обвинения Москвы, которая пытается оправдать собственную неспособность защитить стратегические объекты от украинского оружия.

"Мы сделали очень четкое и ответственное заявление, и я еще раз повторяю — страны Балтии никогда не предоставляли свое воздушное пространство и территорию для ударов беспилотников по целям в России. Это полная дезинформация и пропаганда со стороны России как агрессора", — подчеркнула Ругинене.

Что предшествовало?

Поводом для очередной волны фейков со стороны РФ стал масштабный переполох в Калининградской области в минувший понедельник. Тогда жители российского анклава впервые с начала полномасштабного вторжения 2022 года получили официальные экстренные сообщения об атаке неизвестных беспилотников.

По информации российских ресурсов и ведомства «Росавиация», в Калининграде объявили тревогу, а в местном аэропорту Храброво срочно ввели временные ограничения на прилет и взлет самолетов. В результате инцидента десятки пассажирских самолетов часами кружили в небе, не имея возможности приземлиться.

Комментируя это, Ругинене заявила о вопросах безопасности в регионе.

«То, что произошло в Литве в последние недели, понятно — Украина защищается. Мы можем обвинять только Россию как агрессора в любой угрозе, направленной против стран Балтии. Россия имеет возможность все остановить», — резюмировала премьер Литвы.

