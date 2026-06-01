Литва відповіла на звинувачення РФ у пособництві ударам БпЛА: Україна захищається, а Росія може все зупинити

Будь-яка риторика кремлівського режиму про те, що Литва або інші країни Балтії нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для запусків ударних безпілотників, є абсурдною пропагандою та дезінформацією російського агресора.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це під час спільної пресконференції з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко заявила прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене.

Реакція Литви

Очільниця литовського уряду вкотре відкинула звинувачення Москви, яка намагається виправдати власну нездатність захистити стратегічні об'єкти від української зброї.

"Ми зробили дуже чітку і відповідальну заяву, і я ще раз повторюю — країни Балтії ніколи не надавали свого повітряного простору і території для ударів безпілотників по цілях у Росії. Це повна дезінформація та пропаганда з боку Росії як агресора", - наголосила Ругінене.

Що передувало?

Приводом для чергової хвилі фейків із боку РФ став масштабний переляк у Калінінградській області минулого понеділка. Тоді жителі російського анклаву вперше з початку повномасштабного вторгнення 2022 року отримали офіційні екстрені повідомлення про атаку невідомих безпілотників.

За інформацією російських ресурсів та відомства "Росавіація", в Калінінграді оголосили тривогу, а в місцевому аеропорту Храброво терміново ввели тимчасові обмеження на прибуття та зліт літаків. У результаті інциденту десятки пасажирських літаків годинами кружляли в небі, не маючи змоги приземлитися.

Коментуючи це, Ругінене заявила про питання безпеки в регіоні.

"Те, що сталося в Литві останніми тижнями, зрозуміло — Україна захищається. Ми можемо звинувачувати тільки Росію як агресора в будь-якій загрозі, спрямованій проти країн Балтії. Росія має можливість все зупинити", - резюмувала прем'єрка Литви.

