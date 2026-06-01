Датская верфь до сих пор обслуживает российские газовые танкеры, - FT
Датская верфь Fayard продолжает обслуживать российские танкеры, которые используются для транспортировки сжиженного природного газа с российского газового завода "Ямал".
Об этом пишет Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.
В ЕС до сих пор обслуживают танкеры РФ
Речь идет о судах класса Arc7, которые обеспечивают экспорт российского газа в условиях сложной ледовой навигации и критически зависят от обслуживания на европейских верфях.
По данным организации Urgewald, шесть из 15 танкеров Arc7 должны пройти техническое обслуживание на датской верфи этим летом — до того, как с 2027 года вступит в силу запрет ЕС на обслуживание танкеров СПГ, эксплуатируемых Россией.
Согласно отчету компании, в 2025 году Fayard обслуживала пять танкеров, прибывших с полуострова Ямал.
В то же время единственный другой европейский оператор — нидерландская Damen Shipyards Group, которая работала с этим типом судов, — заявила о прекращении обслуживания российских LNG-танкеров в августе 2025 года, сославшись на политику правительства Нидерландов.
Что говорят в Fayard?
В Fayard заявили, что соблюдают регламенты и санкционные ограничения ЕС, и подчеркнули важность обеспечения безопасности судоходства.
В компании добавили, что Еврокомиссия признает необходимость поставок СПГ с российского Ямала для энергетической безопасности Европы до 2027 года, поэтому обслуживание отдельных судов продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это про WW2 и Данию.