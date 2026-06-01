Датская верфь до сих пор обслуживает российские газовые танкеры, - FT

Датская верфь Fayard продолжает обслуживать российские танкеры, которые используются для транспортировки сжиженного природного газа с российского газового завода "Ямал".

Об этом пишет Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

В ЕС до сих пор обслуживают танкеры РФ

Речь идет о судах класса Arc7, которые обеспечивают экспорт российского газа в условиях сложной ледовой навигации и критически зависят от обслуживания на европейских верфях.

По данным организации Urgewald, шесть из 15 танкеров Arc7 должны пройти техническое обслуживание на датской верфи этим летом — до того, как с 2027 года вступит в силу запрет ЕС на обслуживание танкеров СПГ, эксплуатируемых Россией.

Согласно отчету компании, в 2025 году Fayard обслуживала пять танкеров, прибывших с полуострова Ямал.

В то же время единственный другой европейский оператор — нидерландская Damen Shipyards Group, которая работала с этим типом судов, — заявила о прекращении обслуживания российских LNG-танкеров в августе 2025 года, сославшись на политику правительства Нидерландов.

Что говорят в Fayard?

В Fayard заявили, что соблюдают регламенты и санкционные ограничения ЕС, и подчеркнули важность обеспечения безопасности судоходства.

В компании добавили, что Еврокомиссия признает необходимость поставок СПГ с российского Ямала для энергетической безопасности Европы до 2027 года, поэтому обслуживание отдельных судов продолжается.

