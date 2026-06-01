УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15155 відвідувачів онлайн
Новини Тіньовий флот Росії
793 14

Данська судноверф досі обслуговує російські газові танкери, - FT

Данська верф Fayard ремонтує газові танкери РФ: що відомо

Данська судноверф Fayard продовжує обслуговувати російські танкери, які використовуються для транспортування зрідженого природного газу з російського газового заводу Ямал.

Про це пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У ЄС досі обслуговують танкери РФ 

Йдеться про судна класу Arc7, які забезпечують експорт російського газу в умовах складної льодової навігації та критично залежать від обслуговування на європейських верфях.

За даними організації Urgewald, шість із 15 танкерів Arc7 мають пройти технічне обслуговування на данській верфі цього літа - до того, як з 2027 року набуде чинності заборона ЄС на обслуговування танкерів ЗПГ, що експлуатуються Росією.

Згідно зі звітом компанії, у 2025 році Fayard обслуговувала п’ять танкерів, які прибули з півострова Ямал.

Водночас єдиний інший європейський оператор нідерландська Damen Shipyards Group, яка працювала із цим типом суден, заявила про припинення обслуговування російських LNG-танкерів у серпні 2025 року, посилаючись на політику уряду Нідерландів.

Читайте також: "Тіньовий флот" РФ як інструмент гібридної війни: танкери шпигують за об’єктами НАТО та глушать GPS

Що кажуть у Fayard?

У Fayard заявили, що дотримуються регламентів та санкційних обмежень ЄС та наголосили на важливості забезпечення безпеки судноплавства.

У компанії додали, що Єврокомісія визнає необхідність постачання LNG із російського Ямалу для енергетичної безпеки Європи до 2027 року, тому обслуговування окремих суден триває.

Читайте також: ЄС може внести ще 20 танкерів "тіньового флоту" до нового пакету санкцій проти РФ, - Bloomberg

Автор: 

Данія (914) росія (70236) танкер (557)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Да, денежки не пахнут...
показати весь коментар
01.06.2026 18:36 Відповісти
+1
Та женщина, президент Дании или кто она там, разве не самый большой друг Украины.
показати весь коментар
01.06.2026 18:53 Відповісти
+1
Ну да. Или нефтью.
(Сам газ, кстати, не пахнет. В него добавку делают\добавляют, чтобы чуялось при утечке, а так метан без запаха)
показати весь коментар
01.06.2026 18:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да, денежки не пахнут...
показати весь коментар
01.06.2026 18:36 Відповісти
Пахнуть газом.
показати весь коментар
01.06.2026 18:49 Відповісти
Ну да. Или нефтью.
(Сам газ, кстати, не пахнет. В него добавку делают\добавляют, чтобы чуялось при утечке, а так метан без запаха)
показати весь коментар
01.06.2026 18:54 Відповісти
Ага, одорант називаеться.
показати весь коментар
01.06.2026 19:42 Відповісти
Из-за подавляющего превосходства сил вермахта правительство сдалось всего через 6 часов
Это про WW2 и Данию.
показати весь коментар
01.06.2026 18:39 Відповісти
В той час верхмах був досить підготовлений і оснащений, за день захопили території совка більше декілька Даній, причому у совка була перевага в живій силі та техніці. Просто авіацією вони дуже швидко відрізали постачання пального і ***********, та і все підрозділи залишаючись без постачання втрачали свою боєздатність.
показати весь коментар
01.06.2026 19:20 Відповісти
Та женщина, президент Дании или кто она там, разве не самый большой друг Украины.
показати весь коментар
01.06.2026 18:53 Відповісти
Only business
показати весь коментар
01.06.2026 18:55 Відповісти
На эти грешки можно по закрыть глаза, так как Дания одна из лидеров по ввп помощи Украины. А вот другие дали нехрена а торгуются без огризании совести...
показати весь коментар
01.06.2026 20:00 Відповісти
вообще-то Дания это королевство
показати весь коментар
01.06.2026 20:13 Відповісти
Тут гарні партнери, прийняли судно. Там гарні партнери - дали грошей на дрони. Якось так виглядає геополітик, а не клован на посту президента.
показати весь коментар
01.06.2026 19:17 Відповісти
Там десь ми під тиском ЄС, прокачали оркам нафти за рік через Дружбу на 7 млрд. долларів.
показати весь коментар
01.06.2026 19:21 Відповісти
Та й таке. "Екзистенційна війна" для бідних і дурних.
показати весь коментар
01.06.2026 19:45 Відповісти
Ну там же наверное не теневой флот, а вполне легальный. Так что какбэ...
показати весь коментар
01.06.2026 19:53 Відповісти
 
 