Данська судноверф досі обслуговує російські газові танкери, - FT

Данська судноверф Fayard продовжує обслуговувати російські танкери, які використовуються для транспортування зрідженого природного газу з російського газового заводу Ямал.

Про це пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

У ЄС досі обслуговують танкери РФ

Йдеться про судна класу Arc7, які забезпечують експорт російського газу в умовах складної льодової навігації та критично залежать від обслуговування на європейських верфях.

За даними організації Urgewald, шість із 15 танкерів Arc7 мають пройти технічне обслуговування на данській верфі цього літа - до того, як з 2027 року набуде чинності заборона ЄС на обслуговування танкерів ЗПГ, що експлуатуються Росією.

Згідно зі звітом компанії, у 2025 році Fayard обслуговувала п’ять танкерів, які прибули з півострова Ямал.

Водночас єдиний інший європейський оператор нідерландська Damen Shipyards Group, яка працювала із цим типом суден, заявила про припинення обслуговування російських LNG-танкерів у серпні 2025 року, посилаючись на політику уряду Нідерландів.

Що кажуть у Fayard?

У Fayard заявили, що дотримуються регламентів та санкційних обмежень ЄС та наголосили на важливості забезпечення безпеки судноплавства.

У компанії додали, що Єврокомісія визнає необхідність постачання LNG із російського Ямалу для енергетичної безпеки Європи до 2027 року, тому обслуговування окремих суден триває.

