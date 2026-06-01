Данська судноверф досі обслуговує російські газові танкери, - FT
Данська судноверф Fayard продовжує обслуговувати російські танкери, які використовуються для транспортування зрідженого природного газу з російського газового заводу Ямал.
Про це пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
У ЄС досі обслуговують танкери РФ
Йдеться про судна класу Arc7, які забезпечують експорт російського газу в умовах складної льодової навігації та критично залежать від обслуговування на європейських верфях.
За даними організації Urgewald, шість із 15 танкерів Arc7 мають пройти технічне обслуговування на данській верфі цього літа - до того, як з 2027 року набуде чинності заборона ЄС на обслуговування танкерів ЗПГ, що експлуатуються Росією.
Згідно зі звітом компанії, у 2025 році Fayard обслуговувала п’ять танкерів, які прибули з півострова Ямал.
Водночас єдиний інший європейський оператор нідерландська Damen Shipyards Group, яка працювала із цим типом суден, заявила про припинення обслуговування російських LNG-танкерів у серпні 2025 року, посилаючись на політику уряду Нідерландів.
Що кажуть у Fayard?
У Fayard заявили, що дотримуються регламентів та санкційних обмежень ЄС та наголосили на важливості забезпечення безпеки судноплавства.
У компанії додали, що Єврокомісія визнає необхідність постачання LNG із російського Ямалу для енергетичної безпеки Європи до 2027 року, тому обслуговування окремих суден триває.
(Сам газ, кстати, не пахнет. В него добавку делают\добавляют, чтобы чуялось при утечке, а так метан без запаха)
