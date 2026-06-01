Погиб мужчина, еще семь гражданских ранены вследствие российских атак на Херсонщину
В течение 1 июня 2026 года вражеская армия обстреливала населенные пункты Херсонщины с помощью ствольной и реактивной артиллерии, минометного оружия и БПЛА, вследствие чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атак
Как отмечается, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, еще семь – получили травмы.
В частности, ночью военные армии РФ атаковали БПЛА остановку общественного транспорта в Широкой Балке – там в то время находился 62-летний мужчина, который получил травмы, несовместимые с жизнью.
Кроме того, от последствий артиллерийских обстрелов и атак с помощью дронов, которые продолжались с ночи и в течение дня в Херсоне и Комышанах, пострадали еще семь гражданских лиц.
Повреждения
Сообщается, что повреждения получили частные и многоквартирные дома, помещение магазина, автобус и легковой автотранспорт.
