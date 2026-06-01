Погиб мужчина, еще семь гражданских ранены вследствие российских атак на Херсонщину

В течение 1 июня 2026 года вражеская армия обстреливала населенные пункты Херсонщины с помощью ствольной и реактивной артиллерии, минометного оружия и БПЛА, вследствие чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Жертвы атак

Как отмечается, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, еще семь – получили травмы.

В частности, ночью военные армии РФ атаковали БПЛА остановку общественного транспорта в Широкой Балке – там в то время находился 62-летний мужчина, который получил травмы, несовместимые с жизнью.

Читайте также: Удары по Херсонской области: известно об одном погибшем, 6 раненых и разрушениях в 24 домах

Кроме того, от последствий артиллерийских обстрелов и атак с помощью дронов, которые продолжались с ночи и в течение дня в Херсоне и Комышанах, пострадали еще семь гражданских лиц.

Повреждения

Сообщается, что повреждения получили частные и многоквартирные дома, помещение магазина, автобус и легковой автотранспорт.

Читайте также: Гуманитарная катастрофа в Олешках, Голой Пристани, Новой и Старой Збурьевке: ни света, ни газа, ни воды, ни еды, - Прокудин