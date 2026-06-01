Загинув чоловік, ще сім цивільних поранені через російські атаки на Херсонщину

Упродовж 1 червня 2026 року ворожа армія обстрілювала населені пункти Херсонської області за допомогою ствольної та реактивної артилерії, мінометної зброї та БпЛА, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Жертви атак

Як зазначається, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще сім – дістали травм.

Так, уночі військові армії РФ атакували БпЛА зупинку громадського транспорту у Широкій Балці – там у той час перебував 62-річний чоловік, який дістав травми, несумісні з життям.

Також від наслідків артилерійських обстрілів та атак за допомогою дронів, які тривали з ночі та впродовж дня у Херсоні та Комишанах, постраждало ще сім цивільних.

Пошкодження

Повідомляється, що пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, приміщення магазину, автобус та легковий автотранспорт.

