Загинув чоловік, ще сім цивільних поранені через російські атаки на Херсонщину
Упродовж 1 червня 2026 року ворожа армія обстрілювала населені пункти Херсонської області за допомогою ствольної та реактивної артилерії, мінометної зброї та БпЛА, унаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Жертви атак
Як зазначається, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще сім – дістали травм.
Так, уночі військові армії РФ атакували БпЛА зупинку громадського транспорту у Широкій Балці – там у той час перебував 62-річний чоловік, який дістав травми, несумісні з життям.
Також від наслідків артилерійських обстрілів та атак за допомогою дронів, які тривали з ночі та впродовж дня у Херсоні та Комишанах, постраждало ще сім цивільних.
Пошкодження
Повідомляється, що пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, приміщення магазину, автобус та легковий автотранспорт.
