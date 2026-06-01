В Ужгороде назначили нового представителя МИД Украины

В Ужгороде приступил к работе новый представитель Министерства иностранных дел Украины Иштван Балог.

Об этом сообщил в Facebook начальник Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

Первый день в должности и ключевые задачи

Билецкий сообщил, что провел первую встречу с новоназначенным представителем МИД.

"Провел первую встречу с новоназначенным представителем МИД Украины в г. Ужгороде Иштваном Балогом. Сегодня — его первый день в должности. Обсудили ключевые направления международного сотрудничества, важные проекты и инициативы, которые внедряем совместно с европейскими партнерами", — отметил он.

Опыт дипломата и значение сотрудничества

Отмечается, что Иштван Балог имеет значительный опыт в дипломатической службе.

Он почти 20 лет работает в структуре МИД, занимал должность советника Посольства Украины в Венгрии, а с 2022 года был временным поверенным в делах Украины в Венгрии.

Билецкий подчеркнул, что дипломат хорошо осведомлен в вопросах украинско-венгерских отношений.

По его словам, этот опыт будет способствовать укреплению коммуникации между государствами и развитию сотрудничества Закарпатья с регионами Венгрии.

Также он поблагодарил Михаила Дзихора, который возглавлял Представительство МИД Украины в Ужгороде более двух лет.

Глава ОВА подчеркнул, что международное сотрудничество имеет особое значение для приграничного региона.

По его словам, область активно взаимодействует с дипломатами для эффективной коммуникации с иностранными партнерами.

Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Будапешт ожидает от Киева четких законодательных гарантий для венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье.

