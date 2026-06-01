В Ужгороді призначили нового представника МЗС України

В Ужгороді розпочав роботу новий представник Міністерства закордонних справ України Іштван Балог.

Про це повідомив у фейсбуці начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

Перший день на посаді та ключові завдання

Білецький повідомив, що провів першу зустріч із новопризначеним представником МЗС.

"Провів першу зустріч із новопризначеним представником МЗС України у м. Ужгороді Іштваном Балогом. Сьогодні - його перший день на посаді. Обговорили ключові напрями міжнародної співпраці, важливі проєкти та ініціативи, які впроваджуємо спільно з європейськими партнерами", - зазначив він.

Досвід дипломата та значення співпраці

Зазначається, що Іштван Балог має значний досвід у дипломатичній службі.

Він майже 20 років працює у структурі МЗС, обіймав посаду радника Посольства України в Угорщині, а з 2022 року був тимчасовим повіреним у справах України в Угорщині.

Білецький підкреслив, що дипломат добре обізнаний у питаннях українсько-угорських відносин.

За його словами, цей досвід сприятиме посиленню комунікації між державами та розвитку співпраці Закарпаття з регіонами Угорщини.

Також він подякував Михайлу Дзихору, який очолював Представництво МЗС України в Ужгороді понад два роки.

Очільник ОВА наголосив, що міжнародне співробітництво має особливе значення для прикордонного регіону.

За його словами, область активно взаємодіє з дипломатами для ефективної комунікації з іноземними партнерами.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт очікує від Києва чітких законодавчих гарантій для угорської меншини, яка проживає на Закарпатті.

