РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16675 посетителей онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
753 2

МИД РФ адресно обращался во все европейские столицы с предупреждением о подготовке удара по Киеву, — Сибига

Сибига о МИД РФ

Министерство иностранных дел России на прошлой неделе адресно предупредило столицы стран ЕС о масштабном ударе по Киеву.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на форуме "Архитектура безопасности" в Киеве, а также источники "ЕП", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Адресные обращения

В частности, открывая форум, Сибига поблагодарил присутствующих послов и других представителей дипломатического корпуса за то, что они остаются в Киеве – несмотря на угрозы со стороны России.

Также он обнародовал информацию о том, что российский МИД, как оказалось, адресно обращался во все европейские столицы, предупреждая их о запланированном массированном ударе.

"Оно направило европейским столицам уведомление с предупреждением и советом покинуть Киев. К счастью, этого не произошло", – добавил Сибига и выразил уважение к этому решению партнеров.

Читайте также: США в ООН резко отреагировали на удары России по Киеву и призвали к переговорам и прекращению огня

Послы лично передавали предупреждения

Отмечается, что дипломаты, присутствовавшие на мероприятии, подтвердили эту информацию. Сообщается, что по крайней мере в часть европейских министерств на прошлой неделе лично посетили послы, аккредитованные в РФ, передав им то предупреждение, о котором сказал министр Сибига.

Как известно, ни одно из европейских дипведомств, несмотря на это, не стало сокращать свое присутствие в Киеве.

Читайте также: Угроза массированного удара РФ остается актуальной, наша ПВО в готовности, — Зеленский

Что предшествовало?

  • Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.
  • Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".
  • В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что вследствие атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.

Автор: 

МИД РФ (1659) Сибига Андрей (969)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як каже Мадяр, Москва спить завжди!
показать весь комментарий
01.06.2026 20:38 Ответить
як казав пдр Гирькін, що війна цікавау х..йла
показать весь комментарий
01.06.2026 20:52 Ответить
 
 