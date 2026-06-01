МИД РФ адресно обращался во все европейские столицы с предупреждением о подготовке удара по Киеву, — Сибига
Министерство иностранных дел России на прошлой неделе адресно предупредило столицы стран ЕС о масштабном ударе по Киеву.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на форуме "Архитектура безопасности" в Киеве, а также источники "ЕП", передает Цензор.НЕТ.
Адресные обращения
В частности, открывая форум, Сибига поблагодарил присутствующих послов и других представителей дипломатического корпуса за то, что они остаются в Киеве – несмотря на угрозы со стороны России.
Также он обнародовал информацию о том, что российский МИД, как оказалось, адресно обращался во все европейские столицы, предупреждая их о запланированном массированном ударе.
"Оно направило европейским столицам уведомление с предупреждением и советом покинуть Киев. К счастью, этого не произошло", – добавил Сибига и выразил уважение к этому решению партнеров.
Послы лично передавали предупреждения
Отмечается, что дипломаты, присутствовавшие на мероприятии, подтвердили эту информацию. Сообщается, что по крайней мере в часть европейских министерств на прошлой неделе лично посетили послы, аккредитованные в РФ, передав им то предупреждение, о котором сказал министр Сибига.
Как известно, ни одно из европейских дипведомств, несмотря на это, не стало сокращать свое присутствие в Киеве.
Что предшествовало?
- Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.
- Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".
- В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что вследствие атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль