МИД РФ адресно обращался во все европейские столицы с предупреждением о подготовке удара по Киеву, — Сибига

Министерство иностранных дел России на прошлой неделе адресно предупредило столицы стран ЕС о масштабном ударе по Киеву.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на форуме "Архитектура безопасности" в Киеве, а также источники "ЕП", передает Цензор.НЕТ.

Адресные обращения

В частности, открывая форум, Сибига поблагодарил присутствующих послов и других представителей дипломатического корпуса за то, что они остаются в Киеве – несмотря на угрозы со стороны России.

Также он обнародовал информацию о том, что российский МИД, как оказалось, адресно обращался во все европейские столицы, предупреждая их о запланированном массированном ударе.

"Оно направило европейским столицам уведомление с предупреждением и советом покинуть Киев. К счастью, этого не произошло", – добавил Сибига и выразил уважение к этому решению партнеров.

Послы лично передавали предупреждения

Отмечается, что дипломаты, присутствовавшие на мероприятии, подтвердили эту информацию. Сообщается, что по крайней мере в часть европейских министерств на прошлой неделе лично посетили послы, аккредитованные в РФ, передав им то предупреждение, о котором сказал министр Сибига.

Как известно, ни одно из европейских дипведомств, несмотря на это, не стало сокращать свое присутствие в Киеве.

