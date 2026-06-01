МЗС РФ адресно зверталося в усі європейські столиці із попередженням про підготовку удару по Києву, - Сибіга
Російське Міністерство закордонних справ минулого тижня адресно попереджало столиці держав ЄС про масштабний удар по Києву.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на форумі "Архітектура безпеки" у Києві, а також джерела "ЄП", передає Цензор.НЕТ.
Адресні звернення
Так, відкриваючи форум, Сибіга подякував присутнім послам та іншим представникам дипломатичного корпусу за те, що вони лишаються у Києві – попри погрози з російського боку.
Також він оприлюднив інформацію про те, що російське МЗС, як виявилося, адресно зверталося в усі європейські столиці, попереджаючи їх про запланований масований удар.
"Він нотифікував європейські столиці із попередженням і порадою залишити Київ. На щастя, цього не відбулося", – додав Сибіга та висловив повагу щодо цього рішення партнерів.
Посли особисто передавали попередження
Зазначається, що дипломати, присутні на події, підтвердили цю інформацію. Повідомляється, що принаймні до частини європейських міністерств минулого тижня особисто завітали посли, акредитовані РФ, передавши їм те попередження, про яке сказав міністр Сибіга.
Як відомо, жодне з європейських дипвідомств, попри це, не стало зменшувати присутність у Києві.
Що передувало?
- Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.
- Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".
- У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.
