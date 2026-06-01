В Чехии расследуют смерть украинца в тюрьме

В Чехии следователи расследуют обстоятельства смерти заключённого из тюрьмы "Бори" в городе Пльзень.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания Novinky.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Трагедия после употребления дезинфицирующего средства

По имеющейся информации, 40-летний гражданин Украины скончался после того, как вместе с двумя другими заключенными выпил раствор дезинфицирующего средства. Инцидент произошел в выходные 10 мая.

Сообщается, что надзиратель налил дезинфицирующий раствор в ПЭТ-бутылки. После этого трое заключенных выпили его и были госпитализированы. Один из них скончался в больнице через несколько дней.

"Могу подтвердить, что GIBS взяла это дело под свой контроль и сейчас его расследует", — заявил пресс-секретарь инспекции Якуб Августа.

Он также добавил, что пока дополнительные детали не разглашаются.

Читайте также: В Еврокомиссии не подтвердили, что украинцам призывного возраста могут отказать во временной защите

Расследование и предварительные выводы

По данным источников, возбуждено уголовное дело по подозрению в преступлении против жизни и здоровья. Подозреваемым является надзиратель, который передал заключенным дезинфицирующее средство.

"На данный момент мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации", — подчеркнул Августа.

Предварительной причиной смерти врачи называют отек мозга. Окончательные выводы должна установить судебно-медицинская экспертиза. Отмечается, что употребленное средство было предназначено для борьбы с коронавирусом и содержало этанол и перекись водорода.

Ранее мы писали, что в Донецкой области правоохранители расследуют смерть военнообязанного мужчины, который скончался во время сопровождения в учебный центр.

Читайте также: 4 июня министры ЕС обсудят временную защиту для украинцев