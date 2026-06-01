В Еврокомиссии не подтвердили, что украинцам призывного возраста могут отказать во временной защите

В странах Европейского Союза продолжаются обсуждения дальнейшей судьбы Директивы о временной защите для украинцев, срок действия которой истекает весной 2027 года.

Что будет после истечения срока действия защиты

По словам представителя Еврокомиссии, ЕС продолжает поддерживать Украину и ее граждан. Он напомнил, что за последние годы страны Евросоюза предоставили убежище около четырем миллионам украинцев в рамках механизма временной защиты.

"Наша поддержка Украины непоколебима. За последние годы ЕС предоставил убежище около четырем миллионам украинцев в соответствии с TPD. У нас действует режим временной защиты до весны следующего года. То, что мы сейчас делаем, — это подготовка дискуссий, наши дискуссии продолжаются также со странами-членами относительно следующих шагов и того, что должно произойти после 27 марта", — отметил Ламмерт.

Обсуждение на уровне министров ЕС

Он добавил, что вопрос будущей директивы также будут обсуждать министры внутренних дел стран ЕС. При этом конкретных решений или предложений пока нет.

"Я не могу сказать больше по этому вопросу, ни о каких-либо планах, ни о предложениях, которые будут обсуждаться", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Что предшествовало?

Напомним, что ранее издание Euractiv сообщало, что в Евросоюзе рассматривают возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты.

щас тут патріотичні "нафронтники" активуються в атаці на непатріотичних "ухилянтів")) а пани з оп-и будуть тільки спостетігати, як їм вдало вдалося розділити ********** і паньствувать! ))
01.06.2026 21:04 Ответить
Ніхто не буде відправляти молодих хлопців в рабство міндічам, вони ************ Європі для розвитку і захисту від нападу росії. А ще, мені чомусь здається, що вони кращі за тих, що приїхали з арабських і мусульманських країн.
01.06.2026 21:02 Ответить
ага, щас !
молоді українці будуть працювати, а
на фронт проти рашки підуть воювати молоді німці, французи та навіть й ті ж поляки
та вони копняками під сраку викинуть українських ухилянтів в ТЦК !

.
01.06.2026 21:09 Ответить
європейці продались ТЦК !

разом з карпатськими ведмедями.

Ґвалт, ґвалт, ґвалт !

.
01.06.2026 21:04 Ответить
Тут мова вже давно йде не про конкретну якусь категорію біженців,а про саме утриманців.А вже чи серед них будуть призовного віку чи ні ,нікого цікавити не буде.100% вже заїбал...ся 5йрік вчити німецької ,наприклад)І інтегрувати також.Просто скажуть ,або йдеш на першу ліпшу роботу,або з наступного місяця все за твій рахунок і тоді побачимо.
01.06.2026 21:18 Ответить
я дивуюсь чому європейці платять якісь пособія працездатним українським чоловікам і жінкам без малих дітей.

організувати суспільні роботи по будівництву автобанів в Райху і впєрьод арбайтен за миску ситної чечевічної зупи з сосискою.

.
01.06.2026 21:23 Ответить
Деякі кантони вже таких "мудрих " приструнчили,а саме : отримуєш житло,страхування здоров'я,проїздний,гроші на їду....кажеш ,що не можеш знайти роботу,то маєш : відправляють на роботу,за яку чисто символічно платять))Наприклад,прибирати опалки на вулиці.Якби людина сама робила таку роботу,то мінімум 3200 мала б,а примусили то маєш в годину 5 франків)І так не лиш з прибиранням,а й з садівництвом,ресторанний бізнес....
01.06.2026 21:34 Ответить
Лише погіршення умов перебування, утиски та дискримінація українців на чужині здатні змусити «блудних синів та дочок» повернутися на Батьківщину.
Якщо коло можливостей для самореалізації за кордоном різко звузиться, люди обиратимуть повернення навіть у некомфортну та виснажену війною Yкраїну.
01.06.2026 21:22 Ответить
Ти з Канади теж повернешся, придурок?
01.06.2026 21:27 Ответить
Всі диванні нафронтники можуть заспокоїтись. Поки в ЄС є демократія, верховенство права, права людини - ніхто нікого у воюючу країну нікого не депортує.
Міняйте памперси і в люлю.
01.06.2026 22:07 Ответить
 
 