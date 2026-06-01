В Еврокомиссии не подтвердили, что украинцам призывного возраста могут отказать во временной защите

В странах Европейского Союза продолжаются обсуждения дальнейшей судьбы Директивы о временной защите для украинцев, срок действия которой истекает весной 2027 года.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что будет после истечения срока действия защиты

По словам представителя Еврокомиссии, ЕС продолжает поддерживать Украину и ее граждан. Он напомнил, что за последние годы страны Евросоюза предоставили убежище около четырем миллионам украинцев в рамках механизма временной защиты.

"Наша поддержка Украины непоколебима. За последние годы ЕС предоставил убежище около четырем миллионам украинцев в соответствии с TPD. У нас действует режим временной защиты до весны следующего года. То, что мы сейчас делаем, — это подготовка дискуссий, наши дискуссии продолжаются также со странами-членами относительно следующих шагов и того, что должно произойти после 27 марта", — отметил Ламмерт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос пребывания украинских мужчин призывного возраста каждая страна ЕС будет решать отдельно, - "слуга народа" Мережко

Обсуждение на уровне министров ЕС

Он добавил, что вопрос будущей директивы также будут обсуждать министры внутренних дел стран ЕС. При этом конкретных решений или предложений пока нет.

"Я не могу сказать больше по этому вопросу, ни о каких-либо планах, ни о предложениях, которые будут обсуждаться", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Читайте: В Совете ЕС 4 июня обсудят временную защиту для украинцев: какие есть предложения?

Что предшествовало?

Напомним, что ранее издание Euractiv сообщало, что в Евросоюзе рассматривают возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты.

Читайте также: Около 8 млн украинцев находятся за границей. Правительство готовит план возвращения, — Сибига