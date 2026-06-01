В Єврокомісії не підтвердили, що українцям призовного віку можуть відмовити у тимчасовому захисті

Серед країн Європейського Союзу тривають обговорення щодо подальшої долі Директиви про тимчасовий захист для українців, термін дії якої завершується навесні 2027 року.

Про це на брифінгу заявив офіційний представник ЄК Маркус Ламмерт, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що буде після завершення дії захисту

За словами представника Єврокомісії, ЄС продовжує підтримувати Україну та її громадян. Він нагадав, що за останні роки країни Євросоюзу надали притулок близько чотирьом мільйонам українців у межах механізму тимчасового захисту.

"Наша підтримка України є непохитною. За останні роки ЄС надав притулок близько чотирьом мільйонам українців згідно TPD. У нас діє режим тимчасового захисту до весни наступного року. Те, що ми зараз робимо, це підготовка дискусій, наші дискусії тривають також із країнами-членами щодо наступних кроків і того, що має відбутися після 27 березня", - зазначив Ламмерт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання перебування українських чоловіків призовного віку кожна країна ЄС вирішуватиме окремо, - "слуга народу" Мережко

Обговорення на рівні міністрів ЄС

Він додав, що питання майбутнього директиви також обговорюватимуть міністри внутрішніх справ країн ЄС. При цьому конкретних рішень або пропозицій наразі немає.

"Я не можу сказати більше щодо цього питання, ані про будь-які плани, ані про пропозиції, які будуть обговорюватися", - підкреслив представник Єврокомісії.

Читайте: У Раді ЄС 4 червня обговорять тимчасовий захист для українців: які є пропозиції?

Що передувало?

Нагадаємо, що раніше видання Euractiv повідомляло, що у Євросоюзі розглядають можливість виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту.

Також читайте: Близько 8 млн українців перебувають за кордоном. Уряд готує план повернення, - Сибіга