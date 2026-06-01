В Єврокомісії не підтвердили, що українцям призовного віку можуть відмовити у тимчасовому захисті
Серед країн Європейського Союзу тривають обговорення щодо подальшої долі Директиви про тимчасовий захист для українців, термін дії якої завершується навесні 2027 року.
Про це на брифінгу заявив офіційний представник ЄК Маркус Ламмерт, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що буде після завершення дії захисту
За словами представника Єврокомісії, ЄС продовжує підтримувати Україну та її громадян. Він нагадав, що за останні роки країни Євросоюзу надали притулок близько чотирьом мільйонам українців у межах механізму тимчасового захисту.
"Наша підтримка України є непохитною. За останні роки ЄС надав притулок близько чотирьом мільйонам українців згідно TPD. У нас діє режим тимчасового захисту до весни наступного року. Те, що ми зараз робимо, це підготовка дискусій, наші дискусії тривають також із країнами-членами щодо наступних кроків і того, що має відбутися після 27 березня", - зазначив Ламмерт.
Обговорення на рівні міністрів ЄС
Він додав, що питання майбутнього директиви також обговорюватимуть міністри внутрішніх справ країн ЄС. При цьому конкретних рішень або пропозицій наразі немає.
"Я не можу сказати більше щодо цього питання, ані про будь-які плани, ані про пропозиції, які будуть обговорюватися", - підкреслив представник Єврокомісії.
Що передувало?
Нагадаємо, що раніше видання Euractiv повідомляло, що у Євросоюзі розглядають можливість виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
молоді українці будуть працювати, а
на фронт проти рашки підуть воювати молоді німці, французи та навіть й ті ж поляки
та вони копняками під сраку викинуть українських ухилянтів в ТЦК !
.
разом з карпатськими ведмедями.
Ґвалт, ґвалт, ґвалт !
.
організувати суспільні роботи по будівництву автобанів в Райху і впєрьод арбайтен за миску ситної чечевічної зупи з сосискою.
.
Якщо коло можливостей для самореалізації за кордоном різко звузиться, люди обиратимуть повернення навіть у некомфортну та виснажену війною Yкраїну.
Міняйте памперси і в люлю.
закон це лише літери на папері, а життя - суворе
.