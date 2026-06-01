В Єврокомісії не підтвердили, що українцям призовного віку можуть відмовити у тимчасовому захисті

Серед країн Європейського Союзу тривають обговорення щодо подальшої долі Директиви про тимчасовий захист для українців, термін дії якої завершується навесні 2027 року.

Що буде після завершення дії захисту

За словами представника Єврокомісії, ЄС продовжує підтримувати Україну та її громадян. Він нагадав, що за останні роки країни Євросоюзу надали притулок близько чотирьом мільйонам українців у межах механізму тимчасового захисту.

"Наша підтримка України є непохитною. За останні роки ЄС надав притулок близько чотирьом мільйонам українців згідно TPD. У нас діє режим тимчасового захисту до весни наступного року. Те, що ми зараз робимо, це підготовка дискусій, наші дискусії тривають також із країнами-членами щодо наступних кроків і того, що має відбутися після 27 березня", - зазначив Ламмерт.

Обговорення на рівні міністрів ЄС

Він додав, що питання майбутнього директиви також обговорюватимуть міністри внутрішніх справ країн ЄС. При цьому конкретних рішень або пропозицій наразі немає.

"Я не можу сказати більше щодо цього питання, ані про будь-які плани, ані про пропозиції, які будуть обговорюватися", - підкреслив представник Єврокомісії.

Що передувало?

Нагадаємо, що раніше видання Euractiv повідомляло, що у Євросоюзі розглядають можливість виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту.

Ніхто не буде відправляти молодих хлопців в рабство міндічам, вони ************ Європі для розвитку і захисту від нападу росії. А ще, мені чомусь здається, що вони кращі за тих, що приїхали з арабських і мусульманських країн.
01.06.2026 21:02 Відповісти
ага, щас !
молоді українці будуть працювати, а
на фронт проти рашки підуть воювати молоді німці, французи та навіть й ті ж поляки
та вони копняками під сраку викинуть українських ухилянтів в ТЦК !

01.06.2026 21:09 Відповісти
щас тут патріотичні "нафронтники" активуються в атаці на непатріотичних "ухилянтів")) а пани з оп-и будуть тільки спостетігати, як їм вдало вдалося розділити ********** і паньствувать! ))
01.06.2026 21:04 Відповісти
європейці продались ТЦК !

разом з карпатськими ведмедями.

Ґвалт, ґвалт, ґвалт !

01.06.2026 21:04 Відповісти
Тут мова вже давно йде не про конкретну якусь категорію біженців,а про саме утриманців.А вже чи серед них будуть призовного віку чи ні ,нікого цікавити не буде.100% вже заїбал...ся 5йрік вчити німецької ,наприклад)І інтегрувати також.Просто скажуть ,або йдеш на першу ліпшу роботу,або з наступного місяця все за твій рахунок і тоді побачимо.
01.06.2026 21:18 Відповісти
я дивуюсь чому європейці платять якісь пособія працездатним українським чоловікам і жінкам без малих дітей.

організувати суспільні роботи по будівництву автобанів в Райху і впєрьод арбайтен за миску ситної чечевічної зупи з сосискою.

01.06.2026 21:23 Відповісти
Деякі кантони вже таких "мудрих " приструнчили,а саме : отримуєш житло,страхування здоров'я,проїздний,гроші на їду....кажеш ,що не можеш знайти роботу,то маєш : відправляють на роботу,за яку чисто символічно платять))Наприклад,прибирати опалки на вулиці.Якби людина сама робила таку роботу,то мінімум 3200 мала б,а примусили то маєш в годину 5 франків)І так не лиш з прибиранням,а й з садівництвом,ресторанний бізнес....
01.06.2026 21:34 Відповісти
Лише погіршення умов перебування, утиски та дискримінація українців на чужині здатні змусити «блудних синів та дочок» повернутися на Батьківщину.
Якщо коло можливостей для самореалізації за кордоном різко звузиться, люди обиратимуть повернення навіть у некомфортну та виснажену війною Yкраїну.
01.06.2026 21:22 Відповісти
Ти з Канади теж повернешся, придурок?
01.06.2026 21:27 Відповісти
Іди з миром (убогий недоумок)
01.06.2026 22:38 Відповісти
Всі диванні нафронтники можуть заспокоїтись. Поки в ЄС є демократія, верховенство права, права людини - ніхто нікого у воюючу країну нікого не депортує.
Міняйте памперси і в люлю.
01.06.2026 22:07 Відповісти
01.06.2026 22:25 Відповісти
європейці самі підуть на фронт вмирати аби не постраждали права їхніх українських мігрантів.

закон це лише літери на папері, а життя - суворе

01.06.2026 22:39 Відповісти
Ще не спиш? Не спиться? Порахуй слоненят.
01.06.2026 22:46 Відповісти
Не кажіть так, бо вони справді гадають і мріють, що ось-ось і усіх випруть назад, ще трошки почекати просто треба 🤭
01.06.2026 22:47 Відповісти
Та най би вже відмовили, той би зброю дали, та й подивимось.
01.06.2026 22:40 Відповісти
 
 