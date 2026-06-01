У Чехії розслідують смерть українця у в’язниці
У Чехії слідчі розслідують обставини смерті ув’язненого з тюрми Бори у місті Плзень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання Novinky.
Трагедія після вживання дезінфектора
За наявною інформацією, 40-річний громадянин України помер після того, як разом із двома іншими ув’язненими випив розчин дезінфікуючого засобу. Інцидент стався у вихідні 10 травня.
Повідомляється, що наглядач налив дезінфікуючий розчин у ПЕТ-пляшки. Після цього троє ув’язнених випили його і були госпіталізовані. Один із них помер у лікарні через кілька днів.
"Можу підтвердити, що GIBS взяла цю справу під свій контроль і зараз її розслідує", – заявив речник інспекції Якуб Августа.
Він також додав, що наразі додаткові деталі не розголошуються.
Слідство та попередні висновки
За даними джерел, відкрито кримінальне провадження за підозрою у злочині проти життя та здоров’я. Підозрюваним є наглядач, який передав ув’язненим дезінфікуючий засіб.
"Наразі ми не надаватимемо жодної додаткової інформації", – підкреслив Августа.
Попередньою причиною смерті лікарі називають набряк мозку. Остаточні висновки має встановити судово-медична експертиза. Зазначається, що вжитий засіб був призначений для боротьби з коронавірусом і містив етанол та перекис водню.
