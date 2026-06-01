У Чехії розслідують смерть українця у в’язниці

У Чехії слідчі розслідують обставини смерті ув’язненого з тюрми Бори у місті Плзень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання Novinky.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трагедія після вживання дезінфектора

За наявною інформацією, 40-річний громадянин України помер після того, як разом із двома іншими ув’язненими випив розчин дезінфікуючого засобу. Інцидент стався у вихідні 10 травня.

Повідомляється, що наглядач налив дезінфікуючий розчин у ПЕТ-пляшки. Після цього троє ув’язнених випили його і були госпіталізовані. Один із них помер у лікарні через кілька днів.

"Можу підтвердити, що GIBS взяла цю справу під свій контроль і зараз її розслідує", – заявив речник інспекції Якуб Августа.

Він також додав, що наразі додаткові деталі не розголошуються.

Також читайте: В Єврокомісії не підтвердили, що українцям призовного віку можуть відмовити у тимчасовому захисті

Слідство та попередні висновки

За даними джерел, відкрито кримінальне провадження за підозрою у злочині проти життя та здоров’я. Підозрюваним є наглядач, який передав ув’язненим дезінфікуючий засіб.

"Наразі ми не надаватимемо жодної додаткової інформації", – підкреслив Августа.

Попередньою причиною смерті лікарі називають набряк мозку. Остаточні висновки має встановити судово-медична експертиза. Зазначається, що вжитий засіб був призначений для боротьби з коронавірусом і містив етанол та перекис водню.

Раніше ми писали, що на Донеччині правоохоронці розслідують смерть військовозобов’язаного чоловіка, який помер під час супроводження до навчального центру.

Читайте також: 4 червня міністри ЄС обговорять тимчасовий захист для українців