249 боев за сутки на фронте: самые ожесточенные бои велись под Покровском, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 1 июня 2026 года, на фронте было зафиксировано 249 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы

По уточненной информации, вчера противник нанес 91 авиационный удар, сбросив 317 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9007 дронов-камикадзе и осуществил 3342 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 59 - из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения живой силы и еще один важный объект противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1440 человек. Также уничтожено три танка, семь боевых бронированных машин, 75 артиллерийских систем, одна реактивная система залпового огня, одно средство ПВО, 14 наземных робототехнических комплексов, 1583 беспилотных летательных аппарата, 517 единиц автомобильной и две единицы специальной техники противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение мая РФ оккупировала 14 кв. км территории. Это самый низкий показатель за 3 года, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения, агрессор нанес 6 авиационных ударов с применением 18 КАБ, осуществил 76 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь - с применением РСЗО.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений возле Ветеринарного, Старицы, Прилипки, Лимана, Синельниково, Волчанских Хуторов и Зыбино.

На Купянском направлении наши защитники остановили пять попыток врага продвинуться вперед вблизи Куриловки, Богуславки и в сторону Купянска-Узлового.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нововасильевка под контролем Украины - ВСУ опровергли заявление РФ

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении враг 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону недалеко от Копанок, Новомихайловки, Дробышево, Заречного, Лимана, Озерного и Ямполя.

На Славянском направлении противник штурмовал 10 раз, вблизи Закитного, Калеников, Резниковки и в сторону Кривой Луки, Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг предпринял две тщетные попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Никифоровка.

Также отмечается, что на Константиновском направлении оккупанты совершили 10 атак вблизи Иванополя, Константиновки, Плещиевки, Русина Яра и в сторону Николайполя, Кучерова Яра и Нового Шахово.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах Дорожного, Новоалександровки, Родинского, Покровска, Котлино, Молодецкого, Удачного, Муравки, Орехово и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Шевченко, Белицкое, Сергеевка", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украина стабилизировала фронт и закрывает небо, - Сибига

Обстановка на юге

На Александровском направлении противник атаковал три раза в районах Вербового и Воскресенки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 35 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Злагода, Доброполье, Еленокстантиновка, Зализнычное, Чаривное и в сторону Косовцево, Ризвдянки, Воздвижковки, Цветково и Верхней Терсы.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две штурмовые атаки в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.